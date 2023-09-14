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Sentetik Ne Demek? TDK'ya Göre Sentetik Kelimesinin Anlamı

Türkçe'de Fransızca hem de İngilizce kökenli bir kelime kullanılıyor. Sentetik kelimesinin kökü ve TDK'ya göre anlamı merak edilir. Sentetik, doğal olmayan, yapay olarak üretilmiş anlamına gelen bir kelimedir. Sentetik maddeler, doğal kaynaklardan elde edilen maddelerden farklı olarak, kimyasal işlemler sonucunda üretilir. Peki, sentetik ne demek? Sentetik kelimesinin anlamı nedir? İşte TDK'ya göre sentetik kelimesinin menşei ve anlamı...

14:33 . 14/09/2023 jeudi
Yeni Şafak
Sentetik

Sentetik

Sentetik maddeler, doğal maddelere göre birçok avantaja sahiptir. Örneğin, daha dayanıklı, daha hafif, daha ucuz veya daha işlevsel olabilirler. Bu nedenle, sentetik maddeler günümüzde birçok alanda kullanılmaktadır.

SENTETİK NE DEMEKTİR?

10. yüzyılda literatüre girmiş olan sentetik sözcüğü, genellikle çeşitli maddeleri ve bileşenleri tanımlamak için kullanılır. İngilizce açısından ele alındığında Türk Dil Kurumu sentetik kelimesini, ‘Sentez yoluyla üretilen’ şeklinde ifade ediyor. Aynı zamanda bu kelime Fransızca olarak bakıldığında ise, ‘yapay’ kelime anlamıyla karşımıza çıkmaktadır. Her iki anlamı üzerinden de ortak şekilde bir ifade taşıdığını dile getirmek mümkün.

TDK'YA GÖRE SENTETİK KELİMESİNİN ANLAMI

Mevcut olmayan sentez yoluyla elde edilmiş şeklinde Türk Dil Kurumu üzerinden sentetik kelimesi anlam bulunmaktadır. Birbirinden farklı sektör üzerinden pek çok ürün adına kullanılmaktadır. Bunlar içerisinde örneğin sentetik kauçuk, sentetik şeker ya da sentetik kumaş gibi daha pek çok değişik ürünü dile getirmek mümkün.

Hem gerçek anlamı hem de mecazi olarak kullanılan bir kelime olarak sentetik sözcüğü karşımıza çıkıyor.

‘’Hayata ne kadar şuurla bakıyorsunuz! Adeta sentetik bir ilaç hazırlar gibi.’’ A. H. Tanpınar

Bu şekilde tek başına veya cümle içerisinde gündelik yaşamda kullanabilirsiniz. Özellikle Türkçede sürekli olarak değerlendirilen yaygın kelimelerden biridir.



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