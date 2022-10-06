Özgün Şura ne demek? Şura isminin anlamı nedir?
DİNİ BİLGİLER

Şura ne demek? Şura isminin anlamı nedir?

Dilimizde sürekli karşılaştığımız şura kelimesi, Arapça kökenli olup ‘’danışma, görüş alışverişinde bulunma’’ anlamında kullanılmaktadır. Kitap okurken, film izlerken, sosyal medya veya televizyonda sıkça karşılaştığımız şura kelimesi Kur’an-ı Kerim’de de geçmektedir. Peki şura’nın İslam literatüründeki anlamı nedir? Şura isminin anlamı nedir? İşte soruların cevapları.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Şura ne demek? Şura isminin anlamı nedir?
Şura ne demek?

Kur’an-ı Kerim’in 42. suresi Şûrâ adını taşıdığı gibi bu sûrenin 38. ayetinde şura kelimesi geçmekte, ayrıca iki ayette aynı kökten türeyen “teşâvür” ve “şâvir” kelimeleri yer almaktadır. 38. ayetin tefsirini haberimizde bulabilirsiniz.

ŞURA’NIN İSLAM LİTERATÜRÜNDEKİ ANLAMI NEDİR?

Şura İslâmî literatürde yöneticilerin ve özellikle devlet başkanının görev alanlarına giren işler hakkında ilgililere danışıp onların eğilimlerini göz önünde bulundurmasını ifade eder.

Meşveret, meşure, müşavere, istişare ve teşavür de şura ile aynı anlamdadır. Şura kelimesi ayrıca “üzerinde ortaklaşa görüş beyan edilen iş” manasına geldiği gibi görüş bildiren kimseler topluluğunu (ehlü’ş-şûrâ) belirtmek için de kullanılmaktadır.

ŞURA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Hem kadın hem de erkek ismi olarak kullanılan şura kelimesi danışmak, fikir yürütmek, toplumun genelini ilgilendiren bir konuda ortaklaşa karar almak anlamına gelir.

ŞURA SURESİ 38. AYET TEFSİRİ

Şura suresi 38. Ayet tefsiri için tıklayın.

İstidraç ne demek?
ÖZGÜN
İstidraç ne demek?
Kadıköyde zafer Fenerbahçenin

Kadıköy'de zafer Fenerbahçe'nin

​Temsilcimiz, Rum takımı AEK Larnaca'yı mağlup etti ve lider oldu.
Monacodan eli boş dönüyoruz

Monaco'dan eli boş dönüyoruz

Trabzonspor, Avrupa Ligi üçüncü maçından mağlubiyetle ayrıldı.
Kremlin: Zelenskiynin Rusyaya saldırma yönündeki açıklamaları dünya savaşını başlatma çağrısı

'Tam normalleşme hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum.'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.