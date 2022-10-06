Şura ne demek? Şura isminin anlamı nedir?

Kur’an-ı Kerim’in 42. suresi Şûrâ adını taşıdığı gibi bu sûrenin 38. ayetinde şura kelimesi geçmekte, ayrıca iki ayette aynı kökten türeyen “teşâvür” ve “şâvir” kelimeleri yer almaktadır. 38. ayetin tefsirini haberimizde bulabilirsiniz.

ŞURA’NIN İSLAM LİTERATÜRÜNDEKİ ANLAMI NEDİR?

Şura İslâmî literatürde yöneticilerin ve özellikle devlet başkanının görev alanlarına giren işler hakkında ilgililere danışıp onların eğilimlerini göz önünde bulundurmasını ifade eder.

Meşveret, meşure, müşavere, istişare ve teşavür de şura ile aynı anlamdadır. Şura kelimesi ayrıca “üzerinde ortaklaşa görüş beyan edilen iş” manasına geldiği gibi görüş bildiren kimseler topluluğunu (ehlü’ş-şûrâ) belirtmek için de kullanılmaktadır.

ŞURA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Hem kadın hem de erkek ismi olarak kullanılan şura kelimesi danışmak, fikir yürütmek, toplumun genelini ilgilendiren bir konuda ortaklaşa karar almak anlamına gelir.

REKLAM

ŞURA SURESİ 38. AYET TEFSİRİ

Şura suresi 38. Ayet tefsiri için tıklayın.