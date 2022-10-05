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İstidraç ne demek?

Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette değinilen istidraç terimi, dilimize Arapçadan geçmiş ‘’aşama, basamak, derece’’ gibi kelimelerle aynı anlamda kullanılmaktadır. Dürûc, derecan kelimelerinden türeyen istidraç, Kur’an-ı Kerim’de A’raf suresi 182. ayette de geçmektedir. Peki istidraç ne demek? İstidraç Kur’an’da hangi ayetlerde geçmektedir? İşte soruların cevapları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstidraç ne demek?
İstidraç ne demek?

Kur'an'da, istidraç birden çok ayette değinilen bir durumdur. Bazı ayetlerde, istidraç kavramı farklı kelimelerle anlatılmaktadır. İstidraç kelimesiyle ilgili her şeyi haberimizde bulabilirsiniz

İSTİDRAÇ NE DEMEK?

İstidrac “bir kimseyi bir şeye adım adım, derece derece yaklaştırmak, onu kurduğu tuzağa yaklaştırıp düşürmek, aldatmak” anlamındadır.

Allah’ın, ayetlerini yalanlayanları derece derece, sezdirmeden azaba doğru çekmesi, her yeni hata ve günahta yeni nimet ve imkânlar vererek azdırması, yavaş yavaş helâke götürmesi gibi manaları ifade eder.

İSTİDRAÇ KUR’AN’DA HANGİ AYETLERDE GEÇMEKTEDİR?

> A'râf Suresi - 182. Ayet Tefsiri için tıklayın.

> Âl-i İmrân Suresi - 178 . Ayet Tefsiri için tıklayın.

> En'âm Suresi - 44-45 . Ayet Tefsiri için tıklayın.

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