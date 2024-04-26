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YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?

Üniversiteli olma hayali kuran yüz binlerce gencin yoğun şekilde hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geri sayım başladı. Öğrenciler, 2024 YKS sınav giriş belgelerinin hangi tarihte açıklanacağını sorguluyor. Peki, YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?

17:36 - 26/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
2024 üniversite sınavına geri sayım: YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
2024 üniversite sınavına geri sayım: YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Üniversiteli olma hayali kuran yüz binlerce gencin yoğun şekilde hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) için geri sayım başladı. Peki YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavları, 3 oturum şeklinde düzenlenecek. Sınavlar 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek. Mayıs ayının son haftasından itibaren belgelerin erişime açılacağı tahmin ediliyor.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

YKS SINAVI NE ZAMAN?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi: : 8 Haziran 2024 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi: : 9 Haziran 2024 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi: : 9 Haziran 2024 (Pazar), 15.45, 120 dakika

YKS SINAVINDA YANINDA BULUNDURULMASI GEREKENLER

Adaylar, sınava giriş belgelerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecek.

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak. Hiçbir aday sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremeyecek.

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorunda olacak.

Sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacak. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunlu olacak. Adaylar, bu belgelerin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat edecek.

Belgenin ön yüzünde ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret ve benzeri bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacak.

ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM aday şifresi, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapmak için kullanılan kişisel bir koddur. Her aday için benzersizdir ve gizli tutulmalıdır. ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.

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