Objektif ne demek? Türkçe kelime anlamı

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Polonya'ya düşen füze Ukrayna'ya ait

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, (NATO) Polonya'nın ittifakın 4. maddesini devreye sokması sonrası olağanüstü olarak toplandı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO üyesi ülkelerin büyükelçileri ile Brüksel’de düzenlenen toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "Rusya'nın NATO'ya karşı saldırgan bir tavır aldığına yönelik bir ibare yok. Bunun bilinçli bir saldırı olduğuna yönelik bir işaret de yok. Bu saldırı Ukrayna'nın topraklarını korumak için fırlattığı bir füzeden kaynaklanıyor" dedi.