Objektif ne demek? Türkçe kelime anlamı

Sosyal medyada, televizyonlarda, kitap okurken sürekli karşılaştığımız objektif kelimesinin tam anlamı insanlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Latinceden Türkçeye geçmiş olan objektif kelimesi ile ilgili herşeyi haberimizde bulabilirsiniz.
OBJEKTİF KELİMESİNİN TDK’YA GÖRE ANLAMI
Objektif, fotoğrafı çekilen objelerden gelen ışınların ekranda görünmesini sağlayan mercek anlamına gelir.
İkinci anlamı ise kişisel görüşlerden ve yargılardan uzak, nesneldir.
SUBJEKTİF VE OBJEKTİF ARASINDAKİ FARK
Subjektif kelimesi olaylara kendi bakış açısıyla, kendi penceresinden bakmak anlamı taşır. Kişisel değerlendirme yapmak, kendi görüşlerini belirtmek anlamlarını taşır. Objektif kavramı ise bunun karşıt anlamlarını içeren tarafsız olmayı ifade eder.
OBJEKTİFE ÖRNEKLER
> İkisininde haklılık payı var o yüzden objektif olmamız gerekiyor.
> Psikologlar, hastalarının yaşadıkları olaylara objektif bakarlar.
> Yemek tarihi objektif bir bakış açısıyla yazılmış.