Maç değil sanki meydan savaşı: Karşılaşmada 17 kırmızı kart çıktı

Bolivya’da Blooming ile Real Oruro arasında oynanan kupa maçının ardından büyük bir kavga çıktı. Karşılaşmada 17 isim kırmızı kart görürken, polis olaylara biber gazıyla müdahale etti.
Blooming ile Real Oruro arasında oynanan ve 2-2 sona eren Bolivya Kupası karşılaşmasının bitiş düdüğüyle birlikte büyük bir kavga çıktı. Blooming, ilk maçı 2-1 kazandığı için çeyrek finale yükseldi ancak karşılaşmanın ardından ortalık karıştı.
Bolivya basınından El Potosi’nin aktardığına göre, tartışmanın büyümesiyle yumruklar havada uçuştu. Oruro oyuncusu Sebastian Zeballos, takım arkadaşları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı fakat kendini kurtarıp rakiplerini iterek gerginliği daha da artırdı. Bir başka Oruro oyuncusu Julio Vila ise attığı yumruklarla olayların büyümesine neden oldu.
Gerginlik saha kenarına da sıçradı. Oruro’nun teknik direktörü Marcelo Robledo, rakip takım teknik ekibinden bir isimle tartışırken itildi ve yere düştü. Robledo’nun omzundan yaralandığı ve başına aldığı darbe nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Yedek kulübesinden Cesar Menacho kırmızı kart gördü ve saha içindeki kavgada da aktif rol aldığı kameralara yansıdı. Polis, kavgayı sonlandırmak için biber gazı kullandı.
Hakem raporuna göre maçta iki takımdan toplam 17 kişinin kırmızı kart gördüğü aktarıldı.