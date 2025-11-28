Maç değil sanki meydan savaşı: Karşılaşmada 17 kırmızı kart çıktı

Bolivya basınından El Potosi’nin aktardığına göre, tartışmanın büyümesiyle yumruklar havada uçuştu. Oruro oyuncusu Sebastian Zeballos, takım arkadaşları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı fakat kendini kurtarıp rakiplerini iterek gerginliği daha da artırdı. Bir başka Oruro oyuncusu Julio Vila ise attığı yumruklarla olayların büyümesine neden oldu.