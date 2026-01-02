Yeni Şafak
Venezuela lideri Maduro: "Uyuşturucu kaçakçılığı ve petrol konusunda ABD ile diyaloğa hazırız"

11:552/01/2026, Cuma
IHA
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele ve petrol konusunda ABD ile diyaloğa açık olduğunu söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet televizyonunda gazeteci Ignacio Ramonet’e röportaj verdi. Maduro, uyuşturucu kaçakçılığı, petrol ve göç konularında ABD ile diyalog ihtimalinin sorulması üzerine, "İstedikleri yerde ve istedikleri zaman diyaloğa hazırız" cevabını verdi.


Maduro, iki ülkenin de "elindeki verilerle ciddi bir şekilde görüşmeye başlamasının zamanının geldiğini" vurguladı. Maduro, "ABD hükümeti, sözcülerinin çoğuna da söylediğimiz gibi, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda ciddi bir anlaşmayı görüşmek istiyorlarsa biz hazırız" dedi.


Maduro, ABD’nin aylardır süren yaptırım ve askeri baskı kampanyasıyla hükümetini devirmeye ve Venezuela’nın geniş petrol rezervlerine erişmeye çalıştığı yönündeki iddialarını da yineledi. ABD’ye Venezuela ham petrolünü ihraç eden tek büyük petrol şirketi olan ABD’li petrol devi Chevron’u işaret eden Maduro, "Eğer petrol istiyorlarsa Venezuela, Chevron örneğinde olduğu gibi ABD yatırımlarına hazır" ifadelerini kullandı.


ABD’nin Venezuela topraklarına yönelik kara saldırısını doğrulayıp doğrulayamayacağı sorulan Maduro, "Bu, birkaç gün içinde konuşabileceğimiz bir konu olabilir" dedi.


Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, hafta başında Venezuela’da uyuşturucu teknelerinin yanaştığı bir limana saldırı gerçekleştirdiklerini belirtmişti. Bunun, ABD’nin Venezuela topraklarına gerçekleştirdiği ilk saldırı olduğu ifade edilmişti.




