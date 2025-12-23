Maduro Küba istihbaratına emanet

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ABD'nin tehditlerinin ardından Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro’nun güvenliğini Küba karşı istihbarat servisi devraldı. Kübalı ajanlar, Maduro’yu günün her saati adeta bir fanus içinde tutuyor. Güvenlik önlemleri o kadar sıkılaştırıldı ki, Venezuela liderinin en yakın çevresindeki isimlerin yanlarında cep telefonu, tablet veya herhangi bir elektronik cihaz taşıması tamamen yasaklandı. Amaç, ABD’nin sinyal istihbaratı veya nokta operasyon ihtimallerini sıfıra indirmek.