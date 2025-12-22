Yeni Şafak
Trump, Epstein dosyalarından silindi

Trump, Epstein dosyalarından silindi

22/12/2025, Pazartesi
G: 22/12/2025, Pazartesi
Donald Trump.
Donald Trump.

Cinsel istismar ve reşit olmayanlara yönelik insan ticareti suçlamalarıyla yargılanırken 2019’da ABD'deki cezaevinde ölen milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin tartışma devam ediyor.

ABD Adalet Bakanlığı, geçen ay Başkan Donald Trump tarafından imzalanan yasa doğrultusunda Epstein hakkında yürütülen soruşturmalara ait 13 binden fazla belgeyi kamuoyuyla paylaşmıştı. Ancak, önceki gün itibarıyla indirilebilir durumdaki bazı dosyalara ulaşılamadığı belirtildi. ABD medyasındaki haberlerde "Epstein Kütüphanesi" adlı internet sitesinde, Trump'ın da yer aldığı onlarca dosyaya erişilemediği aktarıldı. Erişime kapatılmış belgeler arasında Trump'ın imzasının bulunduğu 22 bin 500 dolarlık büyük boy bir çekin fotoğrafının yer aldığı kaydedildi. Kaldırılan dosyalar arasında "çıplaklık içerenler dahil olmak üzere" sanat eserlerinin de olduğu bildirildi.

BAKANLIK: MAĞDURLARI KORUMAK İÇİN

Kamuoyunda tepkilerin artması üzerine ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, NBC haber kanalına açıklama yaptı. Blanche, Trump'ın yer aldığı tüm materyallerin yayınlanacağını, ABD Başkanı'nın "saklayacak bir şeyi olmadığını" söyledi. Blanche, sadece "hayatta kalan mağdurların hariç tutulacağının" altını çizdi. Blanche, paylaşılan dosyalarda, fuhuş ağına düşmüş ve halen hayatta olan bazı kadınların da fotoğraflarının yer aldığının tespit edildiğini öne sürerek, fotoğrafların kaldırılmasının Trump'la "hiçbir ilgisi olmadığını", bunun mağdurların avukatlarının talebi üzerine gerçekleştiğini kaydetti. Bakan Yardımcısı, "Mağdur hakları gruplarından bu tür fotoğraflarla ilgili bilgi aldığımızda fotoğrafı kaldırıp soruşturma başlatıyoruz" dedi.




