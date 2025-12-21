Washington'dan sansürlü itiraf

ABD Başkanı Donald Trump ve eski başkanların yanı sıra ünlü sanatçı ve iş adamların da görüntülerin yer aldığı 13 bin belgenin çoğunluğunun sansürlenmesi, ABD kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Trump, geçtiğimiz ay belgelerin yayınlanması için kararname imzalamış ve 30 gün içinde belgelerin yayınlanacağını bildirmişti. Bakanlık ise belgeleri yayınlamak için sürenin tamamını kullanırken fotoğrafların büyük kısmını sansürledi. ABD Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche ise buna rağmen belgelerin "Şeffaflık Yasası" kapsamında yayınlandığını vurgulayarak, "İncelemeler devam ettikçe, yasa hükümlerine ve mağdurların korunmasına uygun olarak ek belgeler de yayınlanacaktır" dedi. Beyaz Saray Yardımcı Basın Sözcüsü Abigail Jackson ise, belgelerin yayınlanmasının ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin şeffaflığının bir göstergesi olduğuna dikkat çekerek, "Trump yönetimi tarihinin en şeffaf yönetimidir. Trump yönetimi binlerce sayfalık belgeyi yayınlayarak, Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi ile iş birliği yaparak ve Epstein’in Demokrat arkadaşları hakkında daha fazla soruşturma yapılması çağrısında bulunarak, kurbanlar için Demokratların hiç yapmadığından daha fazlasını yaptı" değerlendirmesinde bulundu.