Washington'dan sansürlü itiraf

ABD Adalet Bakanlığı, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’a ait belgeleri yayınlamaya başladı.
ABD Başkanı Donald Trump ve eski başkanların yanı sıra ünlü sanatçı ve iş adamların da görüntülerin yer aldığı 13 bin belgenin çoğunluğunun sansürlenmesi, ABD kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Trump, geçtiğimiz ay belgelerin yayınlanması için kararname imzalamış ve 30 gün içinde belgelerin yayınlanacağını bildirmişti. Bakanlık ise belgeleri yayınlamak için sürenin tamamını kullanırken fotoğrafların büyük kısmını sansürledi. ABD Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche ise buna rağmen belgelerin "Şeffaflık Yasası" kapsamında yayınlandığını vurgulayarak, "İncelemeler devam ettikçe, yasa hükümlerine ve mağdurların korunmasına uygun olarak ek belgeler de yayınlanacaktır" dedi. Beyaz Saray Yardımcı Basın Sözcüsü Abigail Jackson ise, belgelerin yayınlanmasının ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin şeffaflığının bir göstergesi olduğuna dikkat çekerek, "Trump yönetimi tarihinin en şeffaf yönetimidir. Trump yönetimi binlerce sayfalık belgeyi yayınlayarak, Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi ile iş birliği yaparak ve Epstein’in Demokrat arkadaşları hakkında daha fazla soruşturma yapılması çağrısında bulunarak, kurbanlar için Demokratların hiç yapmadığından daha fazlasını yaptı" değerlendirmesinde bulundu.
TRUMP VE CLINTON SKANDALIN İÇİNDE
Belgelerde, Epstein'ın 1990'larda 14 yaşında bir kız çocuğunu Trump ile tanıştırdığı iddiasına yer verildi. Mahkeme kayıtlarında, söz konusu buluşmada, Epstein'ın Trump'a kız çocuğunu işaret ederek "Bu iyi, değil mi?" şeklinde bir ifadede bulunduğu, Trump'ın ise gülümseyerek başıyla onay verdiği aktarıldı. Öte yandan Trump'ın adının ve görüntülerinin bu yayımlanan belgelerde oldukça sınırlı şekilde yer alması da tepki çekti. Epstein dosyalarının önemli kısmının sansürlü olması ve bazı sayfaların tamamen karartılması da tartışmalara yol açtı. Bu durum, hem kamuoyunda hem de Kongre'de "şeffaflık" eleştirilerini artırdı ve Adalet Bakanlığına yönelik tepkileri güçlendirdi. Belgelerde, aralarında eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın da bulunduğu çok sayıda tanınmış simanın da adının geçmesi ve fotoğraflarda yer alması dikkat çekti. Kamuoyuna sunulan yeni belgelerde fotoğraflar, mahkeme kayıtları, jüri belgeleri ve soruşturma sürecine ilişkin çeşitli dokümanlar yer aldı.