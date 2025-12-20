Yeni Şafak
Epstein arşivinde şok detay ortaya çıktı: Clinton ve Michael Jackson fotoğrafları dosyada

Epstein arşivinden çıkan Clinton ve Michael Jackson’lı kareler

ABD Adalet Bakanlığı’nın kamuoyuna açtığı Jeffrey Epstein dosyalarının bir bölümünde, eski ABD Başkanı Bill Clinton ile dünyaca ünlü şarkıcı Michael Jackson’ın da aralarında bulunduğu isimlere ait fotoğraflar yer aldı.

Epstein
Dosyaları Şeffaflık Yasası'nın Kongre'den geçmesinin ve ilgili dosyaların 30 gün içinde açıklanacağının duyurulmasının ardından söz konusu belgelere ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin kayıtların bir kısmı, ABD Adalet Bakanlığı'nca paylaşılmaya başlandı.


Söz konusu kayıtlar, Epstein'ın reşit olmayan kızlara yönelik cinsel istismarına ilişkin yaklaşık 20 yıllık hükümet soruşturmalarına şimdiye kadarki en ayrıntılı bakışı sunabileceği beklentisiyle kamuoyunda heyecanla karşılandı.


Daha fazla belge paylaşılacak


Fox News'e konuşan ABD Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche, belgelerin tamamını değil ancak bir kısmını paylaşacaklarını duyurmuştu.

Blanche, tamamını paylaşmamalarının amacının mağdurları korumak olduğunu belirterek, "Bu yüzden yaptığımız şey, üreteceğimiz her bir belgeyi tek tek incelemek ve her mağdurun adının, kimliğinin, hikayesinin, korunması gerektiği ölçüde, tamamen korunmasını sağlamaktır. Bu nedenle önümüzdeki birkaç hafta içinde daha fazla belge paylaşacağımızı tahmin ediyorum." demişti.


Bıll Clınton ve Mıchael Jackson'ın fotoğrafları


New York Times gazetesinin haberinde paylaşılan materyallerin çoğunun Epstein'ın genç kadınlarla olan etkileşimlerine ilişkin soruşturmalardan kaynaklandığını gösterdiği belirtildi.


Bunlardan ilkinin 2005 yılında Florida Palm Beach'te polis tarafından başlatılan ilk soruşturma, ikincisinin 2008'de Epstein'ın suçunu kabul etmesiyle sonuçlanan Florida'daki federal savcılar tarafından yürütülen sonraki soruşturma ve üçüncüsünün 2019'da Manhattan'daki savcılar tarafından yürütülen ve Epstein'ın dava devam ederken hapishanede ölmesi nedeniyle çözüme kavuşturulmayan son soruşturma olduğu aktarıldı.


Kayıtlarda eski ABD Başkanı Bill Clinton ve ABD'li ünlü şarkıcı Michael Jackson gibi isimlerin fotoğrafları da yer aldı.



Jeffrey Epsteın olayı


En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.


Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

FBI da ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan müşteri listesinin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.



ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'ın 'İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini' iddia etmişti.


Wall Street Journal gazetesi ise Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine, Maxwell'in Epstein'ın 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.





