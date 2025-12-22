ABD, Çin petrolüne el koydu

ABD ile Venezuela arasında gerilim her geçen gün tırmanmaya devam ediyor. ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesinin konuşulduğu bu dönmede ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Venezuela'dan Çin'e petrol taşıyan bir petrol tankerine daha uluslararası sularda el koyduklarını ilan etti. ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Venezuela ile ticaret yapan tüm gemilere yönelik "tam ve eksiksiz abluka" ilan etmişti. ABD ordusu, önceki gün de yine Karayip Denizi'nde bir petrol tankerine el koymuştu. ABD'nin askeri yığınak yaptığı bölgedeki hareketlilik, Washington’ın Caracas üzerindeki baskıyı deniz sahasına taşımasıyla yeni bir boyuta evrilmiş oldu.

BAKAN TEDHİT ETTİ

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Sahil Güvenlik unsurlarının Venezuela açıklarında durdurduğu tankerin, daha önce ülke limanlarında demirlediğini ifade etti. Operasyon, ABD güçlerinin 10 Aralık’ta gerçekleştirdiği ilk el koyma eyleminin ardından, bölgedeki enerji trafiğine yönelik ikinci doğrudan müdahale olarak kayıtlara geçti. Noem, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri, bölgedeki uyuşturucu terörizmini finanse etmek için kullanılan yaptırım uygulanan petrolün yasadışı hareketini takip etmeye devam edecektir. Sizi bulacağız ve sizi durduracağız" ifadelerini kullandı.

PETROL ÇİN’E GÖNDERİLECEKTİ

Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, el konulan tankerin yaptırım kapsamındaki petrolü taşıdığını ve "çalıntı petrol kaçakçılığı yapan" Venezuela gizli filosunun bir parçası olduğunu öne sürdü. İngiliz denizcilik risk yönetimi şirketi Vanguard, Karayip Denizi'ndeki Barbados adasının doğusunda durdurulan Panama bayraklı geminin "Centuries" olduğunu belirledi. Devlet petrol şirketi PDVSA’nın iç belgelerine göre tanker, Çin’e ulaştırılmak üzere yaklaşık 1,8 milyon varil ham petrol taşıyordu. Gemi, Venezuela donanmasının kısa süreli refakatinin ardından uluslararası sulara açılmıştı. ABD'nin dün akşam Venezuela açıklarında üçüncü bir petrol tankerini daha takibe aldığı bildirildi.

BU BİR KORSANLIK EYLEMİ

Öte yandan, Venezuela hükümeti, tankerin ele geçirilmesini "ciddi bir uluslararası korsanlık eylemi" olarak değerlendirdi. Caracas yönetimi, olayı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) taşıyacağını belirterek, "ABD askeri personeli tarafından uluslararası sularda petrol taşıyan yeni bir özel geminin çalınması ve kaçırılması ile mürettebatının zorla ortadan kaybolmasını kınıyor ve reddediyor" cümlelerini sarf etti.

ABLUKA SÜRECEK

Konuya dair bir açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise ablukanın "Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimi çaldığı tüm Amerikan varlıklarını iade edene kadar süreceğini" savundu. Trump’ın abluka kararı sonrası milyonlarca varil petrol taşıyan gemiler, el konulma riski nedeniyle Venezuela sularında beklemeye başladı. Reuters haber ajansına konuşan analistler ise günde yaklaşık bir milyon varil ham petrol arzının piyasadan çekilmesinin fiyatları yukarı yönlü baskılayabileceğini belirtiyor. Uzmanlar, Çin'e petrol taşıyan tankere el konulmasının Washington-Pekin gerilimini artıracağını da dile getiriyor.







