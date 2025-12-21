ABD’den Suriye’de DEAŞ operasyonu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), cuma gecesi Suriye’nin çeşitli noktalarında Şam hükümetiyle koordineli olarak terör örgütü DEAŞ’a karşı hava saldırıları başlattı. CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “Şahin Gözü” adı verilen operasyonun 13 Aralık’ta DEAŞ tarafından Tedmur kırsalında 3 ABD askerinin öldürülmesine cevap olarak yapıldığı bildirildi. Açıklamada, örgüte ait 70 hedefin vurulduğu saldırılara F-15 ve A-10 savaş uçaklarının yanı sıra, Apachi helikopterleri ile topçu birliklerinin de katıldığı ayrıca, Ürdün ordusunun da savaş uçaklarıyla destek olduğu kaydedildi. CENTCOM ayrıca, son aylarda Suriye’de DEAŞ’a karşı 80’den fazla operasyon gerçekleştirdiğini aktardı.

AYLAR SÜREBİLİR

Saldırılara dair NBC’ye bilgi veren üst düzey ABD’li yetkililer, Suriye’de DEAŞ’a karşı başlatılan operasyonların haftalar hatta aylar sürebileceğini bildirdi. Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada ise Suriye hükümetinin DEAŞ’a karşı mücadeleyi sürdürme ve ülkenin bu örgüt için güvenli bir sığınak olmamasını sağlama konusunda sorumluluğunu yerine getirdiği belirtildi. Açıklamada, ABD ve Uluslararası Koalisyon’dan DEAŞ’a karşı mücadelede destek talep edildi. CNN’e konuşan ABD’li yetkililer de, Tedmur’deki DEAŞ saldırısından beri örgüt militanlarına yönelik 10 farklı operasyon düzenlendiği ve bu operasyonlarda 23 militanın öldürüldüğü bilgisini verdi.

HEGSETH: SAVAŞ DEĞİL İNTİKAM

ABD Başkanı Donald Trump, Tedmür’de üç ABD askerinin öldürüldüğü saldırı sonrası DEAŞ’a bağlı teröristlere büyük bir zarar vereceklerini söylemişti. Konuya dair dün bir açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’te, operasyonun “bir savaş başlangıcı değil, bir intikam ilanı olduğunu” söyledi. Bombardımanların DEAŞ saldırılarına doğrudan bir cevap olarak örgüte ait mevzileri hedef aldığına değinen Hegseth, “Herkes bilmeli ki, dünyanın neresinde olursa olsun bir Amerikalıyı öldürürseniz, sonraki hayatınızı hep korku içinde geçirirsiniz. Amerika sizi arar, bulur ve acımasızca öldürür” diye konuştu.

SALDIRILAR ÇÖL BÖLGESİNE YOĞUNLAŞTI

Öte yandan, Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye’nin verdiği bilgiye göre, CENTCOM tarafından cuma gecesi DEAŞ terör örgütüne karşı başlatılan saldırılar, Suriye’nin kuzeyindeki Rakka’ya bağlı Madan beldesinden doğudaki Deyr-i Zor kenti ve güneydeki Cebel Amur’a kadar uzanan Suriye çölünde (Badiye) yoğunlaşıyor. ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon Güçleri tarafından 2017 yılında DEAŞ’a karşı başlatılan operasyonlar sonucunda örgüte bağlı militanlar, Rakka, Deyr-i Zor ve Irak’ta Musul gibi büyük kentlerden çıkarılmış ve çöle kaçmak zorunda kalmıştı. Örgüt, sonuncusu Tedmur’de olmak üzere son dönemde Suriye ordusu, ABD kuvvetleri ve partnerlerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırmıştı.

3 bin yıl sonra barışı getirdik

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’de DEAŞ’a karşı başlatılan Şahin Gözü operasyonunun ardından yaptığı açıklamada, operasyonun başarılı olduğunu ve tüm hedefleri imha ettiğini söyledi. ABD’nin dünyanın birçok yerinde barışı sağlamak için çalıştığını dile getiren Trump, “Ortadoğu’da 3 bin yıl sonra ilk kez barışı sağladık” diye konuştu.

Şara’dan Trump ve Erdoğan’a teşekkür

DEAŞ’a karşı başlatılan operasyonlar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongre ve Senato tarafından kabul edilen Suriye’ye yönelik Sezar yaptırımlarını kaldıran bütçe tasarısını imzalayarak yasalaştırdığı bir güne denk geldi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, yaptırımların tamamen kaldırıldığını Şam’ın sembollerinden Kasyun Dağı’nda yayınladığı videoyla duyurdu. Yeni açılan X sosyal medya hesabı aracılığıyla yayınladığı videoda, yaptırımların kaldırılması nedeniyle Suriye halkını tebrik eden Şara, “ABD Başkanı Donald Trump’ın yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Katar Emiri Temim Bin Hammad Âl-i Sâni’ye de bu neticeye ulaşılmalarındaki katkılarından dolayı teşekkür ederim” dedi.







