Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
ABD güçlerinin Venezuela açıklarında ikinci bir ticari gemiyi engellediği öne sürüldü

ABD güçlerinin Venezuela açıklarında ikinci bir ticari gemiyi engellediği öne sürüldü

23:4320/12/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
ABD daha önce de Venezuela açıklarında petrol taşıyan bir tankere el koymuştu
ABD daha önce de Venezuela açıklarında petrol taşıyan bir tankere el koymuştu

İki ABD'li yetkili, ABD güçlerinin Venezuela açıklarındaki uluslararası sularda yaptırım uygulanan ikinci bir ticari gemiyi durdurduğunu aktardı. Ticari gemide, ABD güçlerinin gemiye çıkmasına izin verildiği ifade edildi.

ABD güçlerinin Venezuela açıklarında ikinci bir ticari gemiyi engellediği iddia edildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen iki ABD'li yetkilinin Associated Press (AP) ile paylaştığı bilgilere göre, ABD güçleri, Venezuela açıklarındaki uluslararası sularda yaptırım uygulanan ikinci bir ticari gemiyi durdurdu.

Yetkililer, ticari gemide direnme olmadığı ve ABD güçlerinin gemiye çıkmasına izin verildiği bilgilerini paylaştı.


ABD Venezuela açıklarında petrol tankerine el koymuştu

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık'ta konuya ilişkin açıklama yaparak, Venezuela açıklarında petrol taşıyan bir tankere el koyduklarını duyurmuştu. Trump, söz konusu tankere
"iyi bir gerekçeyle"
el koyduklarını ve tankeri ellerinde tutacaklarını belirtmişti.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, tankere
"yaptırım altındaki İran Devrim Muhafızları Ordusuna (IRGC) petrol taşıdığı gerekçesiyle"
el konulduğunu savunmuştu.
Venezuela ise olayı
"açık bir hırsızlık"
olarak nitelendirmiş ve bu durumu uluslararası mercilere taşıyacağını bildirmişti.


#Petrol Tankerleri
#ABD
#Venezuela
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİYE PROMOSYON YARIŞI ALEV ALDI: En yüksek promosyon ödemesi veren bankalar hangileri?