Meksika'dan "ABD ve Venezuela geriliminde BM'ye devreye girmesi" çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela'ya giren veya çıkan tüm petrol tankerlerine abluka uygulanacağını duyurmasının ardından Sheinbaum, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, bölgedeki gelişmeleri de ele aldı.





Sheinbaum, dış müdahalelere karşı olduklarını vurgulayarak, "Yabancı müdahaleye hayır, çatışmaların barışçıl yollarla çözümü ve barış için diyalog. BM'yi kan dökülmesini önlemek ve çatışmalarda her zaman barışçıl çözümlerin aranmasını sağlamak için rolünü üstlenmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.





ABD'nin ekonomik yaptırımlarını ve ablukalarını eleştiren Sheinbaum, "Ablukalar kağıt üzerinde hükümetleri hedef alıyor gibi görünür ancak gerçekte halka zarar verir. Küba örneğinde olduğu gibi hükümetine dair görüş ne olursa olsun, abluka sıradan vatandaşları vurur." dedi.

Sheinbaum, barışçıl çözüm çağrısını yineleyip ABD ile Venezuela arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını belirterek, "Tarafların bize bir öneriyle gelmesi gerekir. Aksi halde bölgede çatışmayı önlemeye yardımcı olacak arabulucular bulunmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.





ABD Başkanı Trump, yaptırıma tabi tüm Venezuela kaynaklı petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatı verdiğini duyurmuştu. Venezuela, ülke açıklarında petrol tankerine el koyan ABD'yi "korsanlıkla" suçlamış, konuyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine resmi mektup göndermişti.











