ABD düzeni çöktü

Saatte 10 dönüm GES kuruyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, muhalefetin enerji projelerine yaklaşımını sert sözlerle eleştirdi. Türkiye'de her saat başına 5 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak 10 dönüm büyüklüğünde yeni güneş enerjisi yatırımı yapıldığını vurgulayan Bayraktar, nadir toprak elementleri keşfi üzerinden yürütülen tartışmaları 'siyasi kaynakçılık' olarak nitelendirdi.