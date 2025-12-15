ABD düzeni çöktü

Yeni Şafak Gazetesi'nin 15 Aralık 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Saatte 10 dönüm GES kuruyoruz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, muhalefetin enerji projelerine yaklaşımını sert sözlerle eleştirdi. Türkiye'de her saat başına 5 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak 10 dönüm büyüklüğünde yeni güneş enerjisi yatırımı yapıldığını vurgulayan Bayraktar, nadir toprak elementleri keşfi üzerinden yürütülen tartışmaları 'siyasi kaynakçılık' olarak nitelendirdi.
ABD düzeni son buldu
2. Dünya Savaşı sonrası ABD ile Avrupa arasında kurulan düzen yol ayrımında. CSU Kongresi'nde konuşan Almanya Başbakanı Merz, Avrupa'ya güvenlik garantisi sunan 'Amerikan Düzeni'nin sona erdiğini belirterek, transatlantik ilişkilerde köklü kırılma uyarısında bulundu. Washington'ın kendi çıkarlarını öne aldığını kaydeden Merz "kendi ayaklarımız üzerinde durmayı öğrenmeliyiz" dedi.
Heyecan fırtınasında kazanan yok
Süper Lig’de Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan haftanın maçında kazanan çıkmadı. Kartal'da Abraham ve Cerny (2); Fırtına'da Muçi, Oulai ve Zubkov ağları buldu.