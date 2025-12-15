Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
ABD düzeni çöktü

ABD düzeni çöktü

04:0015/12/2025, Pazartesi
G: 15/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 15 Aralık 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 15 Aralık 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Saatte 10 dönüm GES kuruyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, muhalefetin enerji projelerine yaklaşımını sert sözlerle eleştirdi. Türkiye'de her saat başına 5 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak 10 dönüm büyüklüğünde yeni güneş enerjisi yatırımı yapıldığını vurgulayan Bayraktar, nadir toprak elementleri keşfi üzerinden yürütülen tartışmaları 'siyasi kaynakçılık' olarak nitelendirdi.

ABD düzeni son buldu

2. Dünya Savaşı sonrası ABD ile Avrupa arasında kurulan düzen yol ayrımında. CSU Kongresi'nde konuşan Almanya Başbakanı Merz, Avrupa'ya güvenlik garantisi sunan 'Amerikan Düzeni'nin sona erdiğini belirterek, transatlantik ilişkilerde köklü kırılma uyarısında bulundu. Washington'ın kendi çıkarlarını öne aldığını kaydeden Merz "kendi ayaklarımız üzerinde durmayı öğrenmeliyiz" dedi.

Heyecan fırtınasında kazanan yok

Süper Lig’de Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan haftanın maçında kazanan çıkmadı. Kartal'da Abraham ve Cerny (2); Fırtına'da Muçi, Oulai ve Zubkov ağları buldu.

#gündem
#manşet
#gazete
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün (15 Aralık) hava nasıl olacak? Meteoroloji tahminini yayınladı