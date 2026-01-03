Yeni Şafak
ABD'nin Müslüman belediye başkanı ilk icraatıyla Netanyahu'yu çıldırttı: İsrail yanlısı kararnameleri iptal etti

08:043/01/2026, Cumartesi
AA
Belediye Başkanı Zohran Mamdani-Netanyahu

New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, görevinin ilk gününde kentin önceki Belediye Başkanı Eric Adams'ın İsrail'e destek amacıyla imzaladığı kararnamelerin bir kısmını iptal etti. Mamdani'nin ilk günden gerçek yüzünü gösterdiğini savunan İsrail Dışişleri Bakanlığı, "bunun liderlik olmadığını, bunun yangına Yahudi karşıtlığı benzin dökmek olduğunu" ileri sürdü.

The New York Times gazetesinin haberine göre Mamdani, dün yemin ederek göreve başlamasının ardından kendinden önceki dönemde atılan bazı adımlara karşı tedbir aldı. Mamdani, imzaladığı kararnameyle, Adams'ın yolsuzlukla suçlandığı Eylül 2024'ten itibaren yürürlüğe koyduğu tüm kararnamelerini geçersiz kıldı.


İptal edilen kararnameler arasında Adams'ın, yetkisini İsrail'e destek verme amacıyla kullandığı kararlar da bulunuyor.


Bunlar arasında geçen ay imzalanan bir kararname, kentteki kurumların İsrail'i boykot etmesini veya İsrail'den yatırımlarını çekmesini yasaklıyordu.


Adams'ın Haziran 2025'te imzaladığı bir diğer kararname ise Yahudi karşıtlığı (antisemitizm) kavramının İsrail'e yönelik belirli türden eleştirileri kapsayacak şekilde genişletilmesini öngörüyordu.




TEL AVİV'DEN MAMDANİ'YE TEPKİ

Mamdani'nin ilk günden gerçek yüzünü gösterdiğini savunan İsrail Dışişleri Bakanlığı, "bunun liderlik olmadığını, bunun yangına Yahudi karşıtlığı benzin dökmek olduğunu" ileri sürdü.


İsrail yönetimi, ABD'nin New York eyaletinde Kasım'da gerçekleşen seçimlerde Mamdani'nin karşısındaki Andrew Cuomo'yu yoğun biçimde desteklemiş, Mamdani'nin adaylığına karşı açık bir kampanya yürütmüştü.


Belediye Başkanlık yarışında diğer adayların aksine ilk yurtdışı ziyaretini İsrail'e yapmayacağını, New York'ta kalıp şehrin sakinlerine hizmet edeceğini" belirten Mamdani aynı şekilde Gazze'ye saldırılarda "insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları işlediği" suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkartılan İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu şehrine gelmesi halinde tutuklatacağı açıklamasıyla öne çıkmıştı.


New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı

Uganda doğumlu 34 yaşındaki Mamdani, 4 Kasım'daki seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre "ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman isim" olmuştu.

CBS News kanalının verilerine göre seçimde 2 milyondan fazla kişi oy kullanmış, bunun "1969'dan bu yana kayda geçen en yüksek katılım oranı" olduğu vurgulanmıştı.

Mamdani, dün halka açık alanda binlerce New Yorklunun katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ederek New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı olarak göreve başlamıştı.

