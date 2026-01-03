Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
İsrail'e boykotu engelleyen kararı kaldırdı

İsrail'e boykotu engelleyen kararı kaldırdı

04:003/01/2026, Cumartesi
G: 3/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Zohran Mamdani.
Zohran Mamdani.

ABD'nin finans başkenti New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, göreve başlamasının hemen ardından Siyonist lobiye karşı ilk adımı attı.

Mamdani önemli bir karara imza atarak İsrail’e yönelik Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar (BDS) hareketiyle belediye kurumların işbirliği veya ortaklık yapmasını yasaklayan yürütme emrini kaldırdı. Mamdani ayrıca, şehir kurumlarının antisemitizmle mücadelede esas aldığı Uluslararası Holokost Anma İttifakı’nın (IHRA) antisemitizm tanımını benimseyen düzenlemeyi de yürürlükten çıkardı. IHRA adlı çerçeve İsrail'i eleştirmeyi dahi antisemitizm kapsamına almasıyla biliniyor ve eleştiriliyordu. Öyle ki Nisan 2023'te aralarında İsrailli sivil toplum kuruluşları da bulunan 100'den fazla örgüt Birleşmiş Milletler'e IHRA'nın antisemitizm tanımını kullanmaması konusunda talepte bulunmuştu. Mamdani'nin iptal ettiği söz konusu kararlar, önceki Belediye Başkanı Eric Adams tarafından 7 Ekim 2023 sonrasında imzalanmıştı. Adams’ın kararı IHRA tanımının belediye birimleri için yol gösterici bir çerçeve olarak kullanılmasını zorunlu kılıyordu. Bu da tüm Filistin yanlısı kurumlarla iş birliğini imkansız kılıyordu. Yeni başkan, seçim kampanyası boyunca bu yürütme emirlerini kaldırma sözü vermişti. Mamdani, ifade özgürlüğünü ve barışçıl protesto hakkını korumayı amaçladığını vurgularken, antisemitizmle mücadelenin farklı ve daha kapsayıcı yöntemlerle sürdürüleceğini belirtti. Mamdani, UCM tarafından yakalama kararı bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu New York'a gelmesi halinde tutuklayacağını ilan etmişti.



#Mamdani
#New York
#ABD
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM TARİHİ BELLİ Mİ, bu akşam var mı yok mu? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman? 2 Ocak TRT 1 yayın akışı...