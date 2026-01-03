İsrail'e boykotu engelleyen kararı kaldırdı

Mamdani önemli bir karara imza atarak İsrail’e yönelik Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar (BDS) hareketiyle belediye kurumların işbirliği veya ortaklık yapmasını yasaklayan yürütme emrini kaldırdı. Mamdani ayrıca, şehir kurumlarının antisemitizmle mücadelede esas aldığı Uluslararası Holokost Anma İttifakı’nın (IHRA) antisemitizm tanımını benimseyen düzenlemeyi de yürürlükten çıkardı. IHRA adlı çerçeve İsrail'i eleştirmeyi dahi antisemitizm kapsamına almasıyla biliniyor ve eleştiriliyordu. Öyle ki Nisan 2023'te aralarında İsrailli sivil toplum kuruluşları da bulunan 100'den fazla örgüt Birleşmiş Milletler'e IHRA'nın antisemitizm tanımını kullanmaması konusunda talepte bulunmuştu. Mamdani'nin iptal ettiği söz konusu kararlar, önceki Belediye Başkanı Eric Adams tarafından 7 Ekim 2023 sonrasında imzalanmıştı. Adams’ın kararı IHRA tanımının belediye birimleri için yol gösterici bir çerçeve olarak kullanılmasını zorunlu kılıyordu. Bu da tüm Filistin yanlısı kurumlarla iş birliğini imkansız kılıyordu. Yeni başkan, seçim kampanyası boyunca bu yürütme emirlerini kaldırma sözü vermişti. Mamdani, ifade özgürlüğünü ve barışçıl protesto hakkını korumayı amaçladığını vurgularken, antisemitizmle mücadelenin farklı ve daha kapsayıcı yöntemlerle sürdürüleceğini belirtti. Mamdani, UCM tarafından yakalama kararı bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu New York'a gelmesi halinde tutuklayacağını ilan etmişti.