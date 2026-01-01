Mamdani Kur'an'a el basarak New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu

Zohran Mamdani eşinin tuttuğu Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti
Geçtiğimiz yıl ABD'de düzenlenen Belediye Başkanlığı seçimlerinde rakiplerini geride bırakarak New York'ta en çok oyu alan Zohran Mamdani, 2026'ın ilk günü yemin ederek görevine başladı. Mamdani, 112. Belediye Başkanı seçildiği New York'un ilk Müslüman yöneticisi oldu.
Mamdani, 1 Ocak 2026’da
gece yarısından hemen sonra,
tarihi Old City Hall metro istasyonunda düzenlenen özel törende eşi Rama Duwaj'nin tuttuğu Kur’an-ı Kerim üzerine el basarak yemin etti ve böylece şehrin
ilk Müslüman, ilk Güney Asya kökenli
ve son nesillerin
en genç belediye başkanı
unvanlarını birden elde etti. Mamdani’nin yükselişi, 2025 Kasım’ında yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde
Demokrat aday
olarak zafer kazanmasıyla başladı.
Zohran Mamdani 4 Kasım'da gerçekleştirilen New York Belediye Başkanlığı seçimlerinde toplam
1 milyon 114 bin 184 oy
alarak oyların yaklaşık yüzde
50,78’ini
elde etti ve rakiplerini geride bırakarak seçimi kazandı. Rakip bağımsız aday Andrew Cuomo
906 bin 614 (yüzde 41,32)
ve Cumhuriyetçi Curtis Sliwa
153 bin 749 (yüzde 7,01) oy
almıştı. Toplamda yaklaşık
2,2 milyon seçmen
oy kullandı.
Kampanyasında yaşanabilirlik,
kira artışlarının durdurulması,
ücretsiz ulaşım ve
kamu destekli marketler
gibi ilerici vaatlere odaklanan Mamdani,
Amerikan basınına göre
seçimde rakiplerini geride bırakarak büyük bir siyasi dönüşüm sinyali de verdi.
Bugünkü tören eski bir metro istasyonunda, New York Eyalet Başsavcısı
Letitia James
tarafından yönetildi ve Mamdani
elini Kur’an’a koyarak
yemin etti. Bu,
New York tarihindeki ilk
Kur’an üzerinde yemin töreni olarak kayda geçti. Mamdani daha sonra şehir halkına açık, ABD siyasetinde
sol-ilerici çizginin sembol isimlerinden
Senatör Bernie Sanders’ın da yer alacağı bir tören planlanıyor.
