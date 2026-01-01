Mamdani Kur'an'a el basarak New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu

Mamdani, 1 Ocak 2026’da

gece yarısından hemen sonra,

tarihi Old City Hall metro istasyonunda düzenlenen özel törende eşi Rama Duwaj'nin tuttuğu Kur’an-ı Kerim üzerine el basarak yemin etti ve böylece şehrin

ilk Müslüman, ilk Güney Asya kökenli

ve son nesillerin

en genç belediye başkanı

unvanlarını birden elde etti. Mamdani’nin yükselişi, 2025 Kasım’ında yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde

Demokrat aday