New York'un ilk Müslüman belediye başkanı Kur'an'a el basarak başladı

Mamdani, New York şehrinin seçilmiş ilk Müslüman belediye başkanı olarak Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etti.
Mamdani, New York şehrinin seçilmiş ilk Müslüman belediye başkanı olarak Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etti.

4 Kasım’daki seçimlerden zaferle çıkan New York’un ilk Müslüman belediye başkanı Zohran Mamdani, yeni yılın ilk saatlerinde Kur’an-ı Kerim üzerine yemin ederek görevine başladı. Törende Mamdani’nin dedesine ait bir Kur’an ile New York Halk Kütüphanesi’nden alınan 200 yıllık bir Kur’an kullanıldı.

ABD'de Zohran Mamdani, New York'un seçilmiş ilk Müslüman belediye başkanı olarak yeni yılın ilk saatlerinde Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etti. New York kentinde 1904 yılında inşa edilen Eski Belediye Binası Metro İstasyonu'nda yeni yılın ilk saatlerinde Mamdani'nin yalnızca aile üyeleri ve yakın çevresinin katıldığı özel tören düzenlendi. Halihazırda kullanılmayan istasyondaki töreni New York Başsavcısı Letitia James yönetti. Törende Mamdani, New York şehrinin seçilmiş ilk Müslüman belediye başkanı olarak Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etti. Yemin töreninde Mamdani'nin dedesine ait bir Kur'an-ı Kerim ile New York Halk Kütüphanesi'nden alınan 200 yıllık bir Kur'an kullanıldı. İstasyonun merdivenlerinde katılımcılara hitap eden Mamdani, "Bu, gerçekten de ömür boyu sürecek bir onur ve ayrıcalık. Görevimize başlarken yarın herkesi görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu. Uganda doğumlu 34 yaşındaki Mamdani, 4 Kasım'daki seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre "ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman isim" oldu.


