New York tarihinde bir ilk: Mamdani Kur'an-ı Kerim ile yemin edecek

00:021/01/2026, Perşembe
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, iki ayrı yemin töreninde Kur'an-ı Kerim üzerine yemin edecek. New York'un seçilmiş ilk Belediye Başkanı olan Mamdani, belediye tarihinde bunu yapan ilk belediye başkanı olacak.

New York'un seçilmiş ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, yeni yılın ilk günü düzenlenecek törenlerde şehir tarihinde bir ilke imza atarak, Kur'an-ı Kerim üzerine yemin edecek.

Mamdani, biri özel diğeri kamuya açık olmak üzere düzenlenecek iki ayrı yemin töreninde de Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ederek, New York tarihinde bunu yapan ilk belediye başkanı olacak.

Özel yemin töreninde iki ayrı Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etmesi beklenen Mamdani, kamuya açık yemin töreninde ise üçüncü bir Kur'an-ı Kerim kullanacak.


Mamdani'nin yemin ederken kullanacağı ilk iki Kur'an-ı Kerim'in dedesi ve büyükannesine ait olduğu, üçüncüsünün ise New York Halk Kütüphanesi koleksiyonunda yer alan ve 18 ila 19'uncu yüzyıla ait el yazması bir Kur'an-ı Kerim olduğu belirtildi.

New York'taki belediye başkanlığı seçimlerinden zaferle çıkarak tarihe geçen 34 yaşındaki Mamdani, törenlerin ardından resmen New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı olarak görevine başlayacak.



