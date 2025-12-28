Kremlin'den Putin-Trump görüşmesine ilişkin değerlendirme: Geçici ateşkes krizi uzatır

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da geçici ateşkesin, krizin uzamasına yol açacağı görüşüne sahip olduğunu belirterek, "Buna son verilmesi için Kiev'den Rus-Amerikan kanalı aracılığıyla yürütülen çalışmalara uygun, cesur ve sorumlu bir siyasi karar bekleniyor." dedi.

Uşakov, Putin ile Trump'ın telefon görüşmesine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bir saat 15 dakika süren görüşmenin, Trump'ın inisiyatifiyle gerçekleştiğini vurgulayan Uşakov, "Trump, (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy ile Florida'da yapacağı görüşme öncesi Putin ile Ukrayna krizindeki mevcut durumu ve meselenin olası çözümünü görüşmek istedi." ifadelerini kullandı.

Uşakov, görüşmenin "iş odaklı" olduğunu kaydederek, "Görüşmede, Ukrayna meselesinin barışçıl ve uzun vadeli çözümüne ilgi gösterildi. Donald Trump, Rus tarafının olası anlaşmanın sağlanmasına ilişkin değerlendirmelerini ve Devlet Başkanımızın, Rusya ile ABD arasında Anchorage zirvesinde ve iki yönetim temsilcilerinin gerçekleştirdiği temaslarda varılan uzlaşıların baz alınmasının önemli olduğuna dair argümanlarını dikkatle dinledi." dedi.

Putin ile Trump'ın, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik görüşlerinin örtüştüğüne işaret eden Uşakov, şunları kaydetti:

"Önemli olan, Rus ve Amerikan liderleri, Ukraynalılar ve Avrupalılar tarafından referandum hazırlığı bahanesi ve diğer bahanelerle önerilen geçici ateşkesin, yalnızca krizin uzamasına ve çatışmaların yeniden başlamasına yol açacağı görüşüne sahip. Buna son verilmesi için her şeyden önce, Kiev'den Rus-Amerikan kanalı aracılığıyla yürütülen çalışmalara uygun, cesur ve sorumlu bir siyasi karar bekleniyor. Ukrayna yönetiminin, cephedeki durumu göz önünde bulundurarak, Donbas'la ilgili kararı gecikmeden alması gerekiyor."

Uşakov, Trump'ın Ukrayna'daki savaşın derhal sonlandırılması önemini vurguladığını, ABD'nin Rusya ve Ukrayna ile ekonomi alanında çalışmak için büyük imkanların olduğunu dile getirdiğini kaydederek, "Ukrayna krizinin en ağır kriz olduğunu kabul eden Trump, Rusya'nın, meselenin siyasi diplomatik çözümüne bağlı kaldığından bir kez daha emin olduğunu söyledi. Trump, bundan yola çıkarak Zelenskiy ile görüşmeyi planlıyor." diye konuştu.

Amerikan tarafının, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik teklifte bulunduğunu aktaran Uşakov, şöyle devam etti:

"Rusya Devlet Başkanı görüşmede, Amerikan tarafının, Ukrayna etrafındaki durumun çözümüne yönelik çalışmaların iki özel çalışma grubu çerçevesinde sürdürülmesine yönelik teklifini kabul etti. Bu gruplardan biri, güvenlik konularının çeşitli yönleriyle, diğeri ise ekonomik konularla ilgilenecek. Bu grupların çalışmaya bağlaması parametreleri konusunda en kısa zamanda, muhtemelen ocak başında mutabık kalınacak."

Yuriy Uşakov, iki liderin, Ukrayna ekibiyle yapılacak görüşmenin ardından telefon görüşmesi gerçekleştirme konusunda mutabık kaldığını kaydetti.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, Putin ile Trump'ın birbirini Noel kapsamında kutlayarak, iki ülke halkına mutluluklar dilediğini söyledi.



