Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
ABD Başkanı Trump, Zelenskiy ile Florida'daki görüşmesi öncesi Putin ile telefonda konuştu

ABD Başkanı Trump, Zelenskiy ile Florida'daki görüşmesi öncesi Putin ile telefonda konuştu

19:5728/12/2025, Pazar
G: 28/12/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Arşiv - ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna zirvesi öncesi Rus lider Putin ile konuştu.
Arşiv - ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna zirvesi öncesi Rus lider Putin ile konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Florida'da yapacağı görüşme öncesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Putin ile "iyi ve son derece verimli" bir telefon görüşmesi yaptığını belirten Trump, ilerleyen saatlerde de Zelenskiy ile Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesinde görüşeceğini kaydetti.
Trump, dün, Zelenskiy ile yapacağı görüşmeye ilişkin,
"(Zelenskiy'nin) Elinde ben onaylayana kadar hiçbir şey yok. Elinde ne olduğunu göreceğiz."
ifadelerini kullanmıştı.


#ABD
#Rusya
#Putin
#Trump
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yozgat'ta okullar tatil edildi mi? Yozgat Valiliği açıklaması geldi