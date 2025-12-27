Zelenskiy-Trump görüşmesi öncesinde Rusya Ukrayna’yı vurdu: 1 ölü 30 yaralı

"Rusya, ABD ve dünyanın savaşı sona erdirmek için sunduğu önerilere nerede yanıt veriyor? Rus temsilciler uzun uzun görüşmeler yapıyorlar, ancak gerçekte Kinzhallar (füze) ve Shaded’ler (dron) onların adına konuşuyor. Putin ve yakın çevresinin gerçek tavrı budur. Savaşı sona erdirmek istemiyorlar ve Ukrayna’ya daha fazla acı çektirmek, dünyanın dört bir yanındaki diğer ülkeler üzerindeki baskılarını artırmak için her fırsatı kullanmaya çalışıyorlar. Bu da karşılık olarak (Rusya’ya) uygulanan baskının hala yetersiz olduğu anlamına geliyor. Eğer Rusya Noel ve yeni yıl dönemini bile yıkılmış evler, yanmış daireler ve hasar gören enerji santralleri zamanına dönüştürürse bu hastalıklı faaliyete ancak gerçekten güçlü adımlarla karşılık verilmeli. ABD’nin bu yeteneği var. Avrupa’nın bu yeteneği var. Ortaklarımızın birçoğunun bu yeteneği var. Önemli olan bunu kullanmaktır"