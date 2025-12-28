Zelenski: Yılbaşı öncesinde birçok konuda karar verilebilir

Yeni Şafak
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşın sona erdirilmesi yönünde yılbaşı öncesinde önemli kararların alınmasının müttefiklere bağlı olduğunu bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi yönünde çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.


Zelenski, yılbaşı öncesinde önemli kararların alınmasının mümkün olabileceğini belirterek,
“Şimdi, yılın en aktif diplomatik günlerinden biri ve yılbaşı öncesinde birçok konuda karar verilebilir, biz de bunun için her şeyi yapıyoruz. Fakat kararların alınıp alınmayacağı müttefiklere bağlı”
ifadelerini kullandı.

Rus ordusunun ülkesine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü vurgulayan Zelenskiy, Rusya'nın sivil ve enerji altyapıları hedef almaya devam ettiğini aktardı. Zelenskiy ayrıca Rus ordusunun son bir hafta içinde Ukrayna'ya 2 bin 100'ün üzerinde insansız hava aracı (İHA), yaklaşık 800 güdümlü hava bombası ve 94 adet füze fırlattığını da söyledi.




