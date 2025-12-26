Zelenskiy: Hafta sonu Florida’da Trump ile görüşeceğim

ABD ile Ukrayna arasında yürütülen müzakerelerinin son turunda ortaya çıkan ve Rusya yönetimine de gönderilen 20 maddelik planı ele alacaklarını belirten Zelenskiy, "Bu belgeleri ve güvenlik garantilerini görüşeceğiz. Hassas konulara gelince, Donbass ve Zaporijya Nükleer Santrali konularını görüşeceğiz ve elbette diğer konuları da ele alacağız" dedi.