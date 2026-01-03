ABD Venezuela'ya saldırdı: Dünya liderlerinden arka arkaya açıklama geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’ya yönelik başlattıkları saldırının ardından "Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır" açıklamasında bulundu. Trump’ın açıklaması uluslararası kamuoyunda yankı uyandırırken dünya liderleri arka arkaya tepki gösterdi. Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada ABD'yi tebrik ederek 'Yaşasın Özgürlük' dedi.





Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ülkesinin "stratejik kaynaklarını ele geçirmeyi ve yönetimini değiştirmeyi hedefleyen ABD saldırılarının hedefi" olduğunu söyledi ve uluslararası topluma ABD'nin kınanması çağrısı yaptı.





KOLOMBİYA





Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Caracas şu anda saldırı altında. Venezuela'ya saldırdılar. Füzelerle bombalıyorlar. OAS ve BM derhal toplanmalı" ifadelerini kullandı.





İRAN

İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla, ABD’nin Venezuela’nın "toprak bütünlüğü ve egemenliğine" yönelik askeri saldırısını kınadığını bildirdi. Açıklamada, ABD’nin Venezuela’ya yönelik silahlı saldırısının Birleşmiş Milletler (BM) Şartındaki amaç ve ilkelere aykırı olduğu vurgusu yapılırken, BM’den saldırıyı kınaması istendi.





İSPANYA

İspanya taraflar arasında arabuluculuk yapmayı teklif etti. İspanya resmi haber ajansı EFE, Caracas'ın farklı bölgelerindeki hava saldırıları sonucu meydana gelen patlamalarla ilgili tüm bilgilerin toplandığını, Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in Büyükelçi ile telefonda görüşüp tüm personelin güvende olduğu bilgisini aldığını yazdı.





EFE, Venezuela'daki gelişmelerle ilgili Albares'in AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB'deki mevkidaşlarıyla telefon diplomasisi başlattığını bildirdi.





KÜBA





Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Venezuela'ya yönelik saldırılar nedeniyle sorumlu tuttuğu ABD'yi kınadı. Diaz-Canel, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, hava saldırılarına maruz kalan Venezuela'ya destek çıktı. Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel "Küba, ABD'nin Venezuela'ya karşı suç teşkil eden saldırısını kınıyor ve uluslararası toplumdan acil bir tepki talep ediyor." ifadesini kullandı.





Barışçıl bir bölgenin vahşi saldırılara uğradığına dikkati çeken Diaz-Canel, ABD'yi "Venezuela halkına ve Amerika kıtasına karşı devlet terörü uygulamakla" suçladı.





RUSYA

Rusya, "ABD'nin saldırılarından derin endişe duyuyoruz ve saldırıları kınıyoruz. Venezuela, dışarıdan askeri müdahaleler olmadan kendi geleceğini belirleyebilmeli" dedi.





ARJANTİN'DEN ABD'YE DESTEK

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada saldırıya ilişkin "Özgürlük ilerliyor. Yaşasın Özgürlük" dedi.





ABD Dışişleri Bakanlığı, Maduro'nun adalete hesap vereceğini açıkladı.





