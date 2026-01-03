Prof. Dr. Mehmet Özkan Venezuela'daki gelişmeleri Yeni Şafak'a değerlendirdi: Maduro'nun alıkonulması hukuki değil siyasi

Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özkan, Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun tutuklanmasını ve süreci değerlendi. Geçtiğimiz haftalarda ABD tarafından terör örgütü lideri ilan edilen ve yakalama kararı çıkarılan Maduro'nun tutuklanmasının hukuki değil askeri anlamda değerlendirilebileceğini ifade eden Özkan, “Maduro’nun ve eşinin tutuklanması uluslararası hukuka aykırı fakat bu operasyon. Özü itibari ile siyasal amaçları olan askeri bir operasyon. Görünen o ki ilk hedefine ulaşmış durumda” değerlendirmesinde bulundu.

Çin geç kaldı ama kurtaramazdı

Çin’in Venezuela konusunda geç kaldığını ifade eden Özkan, “Venezuela konusunda çok geç kaldı daha erken sürece girebilirdi fakat girse bile zaten çok büyük koyun değiştirici bir hamlesi muhtemelen olmazdı” ifadelerini kullandı. Özkan, “Muhtemelen Çin Venezuela durumu anlamak için bir hayat göndermişti fakat bu ziyaretin sonuçları Pekin'de tartışılmadan Maduro görevden gitmiş oldu” değerlendirmesini paylaştı.

Dünyaya yansımaları uzun vadede belli olur

Söz konusu durumun enerji piyasalar açısından kısa vadede bir etkisi olacağını düşünmediğini ifade eden Özkan, “Orta vadede petrol fiyatlarında fiyatların biraz daha düşmesi ya da bu bu noktada seyretmesi beklenebilir özellikle Venezuela petrolün uluslararası piyasaya daha girmesi sağlanabilirse bu etkisini görmek mümkün. Ama tabii asıl soru şu Venezuela'daki siyasi yapı bundan sonra nasıl şekillenecek” dedi. Özkan, bu sorunun yanıtının netleşmeden iktidar değişiminin enerji ve diğer alanlardaki yansımasını kısa vadede öngörmenin çok kolay olmayacağını kaydetti.

ABD'nin mesajı çok net

ABD’nin söz konusu operasyonla dünyaya bir mesaj verdiğini ifade eden Özkan, “ABD'nin dünyanın farklı bölgelerindeki ülkelerin örnek verdiği mesajı da burada çok net: Gerekirse her türlü hamleyi yapmaya hazırım. Bence bu operasyondan birçok ülke gerekli dersi çıkartacaktır diye düşünüyorum” sözlerini sarf etti.







