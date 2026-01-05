Yeni Şafak
Venezuela Maduro için ayakta

5/01/2026, Pazartesi
Venezuela Maduro için ayakta.
Venezuela Maduro için ayakta.

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta binlerce kişi, ABD’nin askeri müdahaleyle kaçırdığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek için sokaklara döküldü.

ABD'nin
Venezuela
'ya düzenlediği saldırı ve Devlet Başkanı
Nicolas Maduro
'yu kaçırdığı baskından sonra dünyanın dört bir yanından tepkiler yükselmişti.
Venezuela'nın başkenti
Karakas
kent merkezinde de binlerce kişi ABD'nin cumartesi gece operasyonuyla Başkan Maduro ve eşi Cilia Flores'i kaçırmasını kınamak için "Venezuela için Büyük Yürüyüş" adı altında gösteri yaptı.

"İşçi sınıfı başkanımızı geri verin"

Maduro destekçileri, ABD'nin askeri müdahalesine ve başkanlarının alıkonulmasına karşı pankartlar taşıyarak,
"Venezuela kararlı bir şekilde mücadele ediyor", "Onu (Maduro) geri istiyoruz", "İşçi sınıfı başkanımızı geri verin", "Egemenlik pazarlık konusu değildir"
ve
"Maduro'ya her zaman sadığız"
şeklinde sloganlar attı.
Venezuela basınına konuşan bir gösterici,
"Egemenliğimize saygı gösterilmesini ve Başkanımız Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in geri dönmesini talep ediyoruz."
dedi.

Maduro'ya destek gösterileri Venezuela dışında Küba ve Kolombiya gibi bazı Latin Amerika ülkeleri ile İspanya gibi Avrupa ülkelerinde de oldu.

