Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İşgalci İsrail Lübnan'ın güneyini hedef aldı

İşgalci İsrail Lübnan'ın güneyini hedef aldı

16:375/01/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Ateşkese yönelik ihlallerini sürdüren İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Bırika beldesinde bir aracı hedef alması sonucu 2 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun insansız hava aracıyla Bırika'da bir aracı hedef aldığı belirtildi.

İsrail saldırısında 2 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralıların durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde İsrail'in saldırılar düzenleyerek Lübnan'da ateşkesi ihlal etmeyi sürdürdüğü kaydedildi.

Bırika'daki saldırının yanı sıra, İsrail ordusuna ait 2 savaş uçağının Lübnan'ın güneyinde başta Mercayun, el-Hıyam ve çevre beldeler olmak üzere alçak uçuş yaptığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Hıyam beldesinde bir evin yakınındaki kümesi bombaladığı ve yerle bir ettiği ifade edildi.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.​​​​​​​



#ateşkes
#israil
#Lübnan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konut hangi ilçelere var? TOKİ sosyal konutları nerede yapılacak? İl il, ilçe ilçe liste