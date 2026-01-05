İsrail ile Suriye Paris'te görüşecek: Hedef işgalin sonlandırılması

ABD

merkezli internet sitesi Axios'un İsrailli bir yetkili ve konu hakkında bilgi sahibi bir başka kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi, İsrail ile Suriye arasındaki sınır hattında güvenliğin istikrara kavuşturulması ve diplomatik normalleşmenin önünün açılmasını hedefleyen bir anlaşma için taraflara baskı yapıyor.