Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İsrail ile Suriye Paris'te görüşecek: Hedef işgalin sonlandırılması

İsrail ile Suriye Paris'te görüşecek: Hedef işgalin sonlandırılması

09:265/01/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Suriye'nin güneyinde İsrail işgali sürüyor
Suriye'nin güneyinde İsrail işgali sürüyor

İsrailli ve Suriyeli üst düzey yetkililerin, ABD aracılığıyla yürütülecek yeni bir güvenlik anlaşması müzakeresi için Paris’te buluşacağı öğrenildi.

ABD
merkezli internet sitesi Axios'un İsrailli bir yetkili ve konu hakkında bilgi sahibi bir başka kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi, İsrail ile Suriye arasındaki sınır hattında güvenliğin istikrara kavuşturulması ve diplomatik normalleşmenin önünün açılmasını hedefleyen bir anlaşma için taraflara baskı yapıyor.

Hedef: Suriye'nin güneyinin askerden arındırılması

İsrailli ve Suriyeli üst düzey yetkililerin, yeni bir güvenlik anlaşmasına yönelik müzakereleri yeniden başlatmak amacıyla pazartesi günü Paris'te bir araya geleceğini aktaran kaynaklar, görüşmelere ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın arabuluculuk etmesinin beklendiğini belirtti.

Kaynaklar, iki gün sürmesi planlanan görüşmelerin temel hedefinin Suriye'nin güneyinin askerden arındırılması ve İsrail'in Beşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından kontrol altına aldığı Suriye topraklarından çekilmesini içeren bir güvenlik anlaşmasına varılması olduğunu savundu.

Trump-Netanyahu görüşmesi

Müzakerelerin yeniden başlamasının, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Mar-a-Lago’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede ilettiği talep üzerine gerçekleştiği aktaran kaynaklar, Trump'ın, kısa sürede bir anlaşmaya varılması için görüşmelerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladığı, Netanyahu'nun ise İsrail'in "kırmızı çizgilerinin" korunması şartıyla buna olumlu yaklaştığını söyledi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin, İsrail'in yeni müzakere heyetinin karşısında görüşmelere katılacağı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca Netanyahu'nun, Paris'teki görüşmeler öncesinde İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter'in başkanlık ettiği yeni bir müzakere heyeti görevlendirdiği bildirildi.

Yaklaşık iki ay sonra yapılacak ilk görüşme olacak bu müzakerelerin, taraflar arasında yürütülen sürecin beşinci turu olacağı belirtildi.




#ABD
#İsrail
#Suriye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA BELLİ OLDU! En düşük emekli memur maaşları kaç TL oldu 2026? SSK, Bağ-Kur, 4C, Emekli Sandığı Ocak zamlı maaş tablosu