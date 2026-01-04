ABD Karayipler hava sahasına getirilen kısıtlamaları kaldırdı

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Karayipler çevresindeki hava sahasında dün uygulanmaya başlayan kısıtlamanın yerel saatle 00.00'da sona ereceğini ve uçuşların devam edeceğini duyurdu. Duffy, hava yolu şirketlerinin bilgilendirildiğini ve durumdan etkilenenlerin uçuşlar konusunda bilgi alması gerektiğini kaydetti.