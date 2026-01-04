İsrail Refah Sınır Kapısı’nı açmaya hazırlanıyor

Habere göre, İsrail'in aldığı ilke kararı doğrultusunda, Gazze’den çıkış ve bölgeye dönüşlere izin verilecek. Gazze’den ayrılmak isteyen Filistinliler, İsrail tarafından uzaktan ve bilgisayar destekli güvenlik taramasına tabi tutulacak. Gazze’ye giriş yapmak isteyenlerin ise İsrail askerlerince fiziki aramadan geçirileceği ve bu amaçla Refah bölgesinde ek bir "kontrol noktası" kurulduğu aktarıldı.