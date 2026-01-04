İsrail Refah Sınır Kapısı’nı açmaya hazırlanıyor

Soykırımcı İsrail yönetiminin ablukası altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı’nı 2 yönlü olarak yeniden açmaya hazırlandığı belirtildi.
Haaretz gazetesi, Refah Sınır Kapısı’nın açılmasına yönelik hazırlıkların tamamlandığını ancak açılış için henüz takvim belirlenmediğini, kararın Tel Aviv yönetiminin vereceği onaya bağlı olduğunu yazdı.
Son 2 yılda, Gazze’den saldırılar öncesinde ayrılan Filistinlilerin geri dönüşüne izin verilmediği, yeni düzenlemeyle bu durumun değişebileceği kaydedildi.
İsrail, söz konusu uygulamalarını "kontrollü geçişi sağlamak ve güvenlik risklerini önlemek" gerekçesiyle savunuyor.
Haberde ayrıca, Refah Sınır Kapısı’nın Filistin tarafının, idaresinin Filistin Yönetimi güçlerine bırakılacağı, sürecin ise Avrupa Birliği’ne bağlı bir misyonun desteğiyle yürütüleceği belirtildi. Avrupa güçlerinin, daha önce Ocak 2025’teki ateşkes döneminde de benzer bir rol üstlendiği hatırlatıldı.
İsrail’in ablukası altındaki Gazze’ye yönelik saldırılarında, 8 Ekim 2023’ten bu yana çoğu çocuk ve kadın, 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi yaralandı.
Gazze’de sivil altyapının yaklaşık yüzde 90’ı tahrip edilirken, İsrail ateşkes anlaşmasına rağmen kuşatma ve ihlallerini sürdürüyor.