Ramazan öncesi İsrail'den Mescid-i Aksa’da kirli senaryo

Haberde, İsrail polisinin artık statükoyu ihlal eden Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere güvenlik sağladığı ve bu ihlallere fiilen yardımcı olduğu belirtilirken, daha önce bu tür eylemlere sert müdahalede bulunan polisin artık Ben-Gvir’in talimatları doğrultusunda bu uygulamalara göz yumduğu kaydedildi.