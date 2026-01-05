Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
İngiltere'de sağlıksız gıda reklamlarına yönelik yeni yasak yürürlüğe girdi

İngiltere'de sağlıksız gıda reklamlarına yönelik yeni yasak yürürlüğe girdi

16:235/01/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
"Reklamlar çocukların beslenme alışkanlıkları üzerinde doğrudan etkili”
"Reklamlar çocukların beslenme alışkanlıkları üzerinde doğrudan etkili”

İngiltere'de çocukluk çağı obezitesiyle mücadele kapsamında, doymuş yağ, tuz ve şeker oranı yüksek gıda ve içeceklerin reklamlarına yönelik yeni düzenleme uygulanmaya başlandı.

İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni kurallara göre daha az sağlıklı olarak sınıflandırılan gıda ve içeceklerin reklamları televizyonlarda 05.30-21.00 saatleri arasında yasaklanırken, çevrim içi platformlarda ise günün her saatinde engellenecek.


Yasak, çocukluk çağı obezitesinde en büyük paya sahip olduğu belirtilen 13 ürün kategorisini kapsıyor. Bu kapsamda gazlı içecekler, çikolata ve şekerlemeler, pizza, kek ve dondurmaların yanı sıra bazı kahvaltılık gevrekler, yulaf lapaları, sandviçler, şekerli ekmek ürünleri ve aromalı yoğurtlar yer alıyor. Reklam kısıtlamasına girip girmeyeceği, her ürün için besin değerlerini esas alan bir puanlama sistemiyle belirlenecek. Doymuş yağ, tuz ve şeker oranı yüksek olup kabul edilebilir sınırların dışında kalan ürünlerin reklamları yasaklanacak. Daha sağlıklı olarak değerlendirilen ürünlerin ise reklamı yapılabilecek. Uygulamanın denetimi Reklam Standartları Kurumu (ASA) tarafından yapılacak. Hükümet, bu düzenlemenin gıda sektörünü ürün içeriklerini daha sağlıklı hale getirmeye teşvik etmesini hedefliyor.


"Reklamlar çocukların beslenme alışkanlıkları üzerinde doğrudan etkili”

İngiltere hükümeti, reklam yasağının her yıl çocukların beslenmesinden yaklaşık 7,2 milyar kalorinin çıkarılmasını sağlayacağını, yaklaşık 20 bin çocukta obezitenin önlenmesine katkı sunacağını ve uzun vadede sağlık sistemine yaklaşık 2 milyar sterlinlik fayda sağlayacağını öngörüyor.

Hükümet, reklamların çocukların beslenme alışkanlıkları üzerinde doğrudan etkili olduğunu belirterek, yeni düzenlemenin çocukları en çok kullandıkları medya ortamlarında ve en savunmasız oldukları zaman dilimlerinde korumayı amaçladığını vurguluyor.


İngiltere'de ilkokula başlayan çocukların yüzde 22,1'i fazla kilolu veya obez

Ülkedeki resmi verilere göre ilkokula başlayan çocukların yüzde 22,1'i fazla kilolu veya obezken, bu oran ilkokul sonunda yüzde 35,8'e yükseliyor.

5 yaşına kadar olan çocuklarda diş çürüğü ise ülkede hastaneye yatışın başlıca nedenleri arasında yer alıyor.



#açıklama
#çocuklar
#düzenleme
#İngiltere
#obez
#reklam
#SAĞLIK
#sağlıksız gıda
#Televizyon
#yasak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliye zam, en düşük emekli maaşı...