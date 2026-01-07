Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

09:457/01/2026, Çarşamba
AA
Bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Müfettişi Ersoy İşleyen, kazanılmış hak aylık derecesine uygun başmüfettişliğe atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar şu şekilde;

Tarım ve Orman Bakanlığı Müfettişi Ersoy İşleyen, kazanılmış hak aylık derecesine uygun başmüfettişliğe atandı.


Bartın Ticaret İl Müdürü Erhan Özcan, Malatya Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, Trabzon Ticaret İl Müdürü Kasım Tiryaki görevden alındı.


Amasya Ticaret İl Müdürlüğüne Cihan Özbakır, Erzurum Ticaret İl Müdürlüğüne Hüseyin Yücel, Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğüne Burhan Kahraman, İzmir Ticaret İl Müdürlüğüne Murtaza Çağrı Ergünen, Karabük Ticaret İl Müdürlüğüne Gamze Aydın, Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğüne İbrahim İriş, Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğüne İbrahim Akbaş, Tunceli Ticaret İl Müdürlüğüne Kayahan Topal'ın ataması gerçekleştirildi.



