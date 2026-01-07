Valiler Kararnamesi: 26 şehrin valisi değişti

7 Ocak Çarşamba gününe ait Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararname sonucu 26 ilin valiliğinde değişiklikler yapıldı. Ayrıca devlet kurumları içerisinde başka atamalar da Resmi Gazete'de yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları şöyle:
Düzce Valisi Selçuk Aslan, Iğdır Valisi Ercan Turan, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Yalova Valisi Hülya Kaya, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirildi.
Kararname kapsamında Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli Ardahan Valiliğine,
Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar Iğdır Valiliğine,
Niğde Valisi Cahit Çelik Bingöl Valiliğine,
Ağrı Valisi Mustafa Koç Giresun Valiliğine,
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek Karaman Valiliğine,
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta Yalova Valiliğine,
Kilis Valisi Tahir Şahin Trabzon Valiliğine,
Kırıkkale Valisi Mehmet Makas Düzce Valiliğine,
Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti Osmaniye Valiliğine,
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz Eskişehir Valiliğine,
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger Denizli Valiliğine,
Karabük Valisi Mustafa Yavuz Adana Valiliğine atandı.
Çankaya Kaymakamı Murat Duru Aksaray Valisi olurken, Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı Kilis Valiliğine getirildi.
Vali-Mülkiye Başmüfettişi Hüseyin Engin Sarıibrahim Kırıkkale Valiliğine,
Vali-Mülkiye Başmüfettişi Oktay Çağatay Karabük Valiliğine,
Personel Genel Müdürü Nedim Akmeşe Niğde Valiliğine,
Eğitim Dairesi Başkanı Hüseyin Çakırtaş Çankırı Valiliğine,
AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt ise Ağrı Valiliğine görevlendirildi.