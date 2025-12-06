Yeni Şafak
Ankara’da yüksek hızla giden bir otomobil tırın altına girdi: 2 ölü 1 ağır yaralı

07:386/12/2025, Cumartesi
IHA
Ankara Çevreyolunda bir otomobil seyir halindeki bir tırın arkasına girdi, kazada 2 kişi öldü 1 kişi ise ağır yaralandı.

İstanbul istikameti Eryaman mevkinde süratli olduğu iddia edilen B.K. idaresindeki 06 KLS 68 Mercedes marka otomobil aynı yönde seyir halinde olan 17 ZC 171 kupa plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile otomobil tırın altına girerken yaklaşık 300 metre sürüklendi. Kaza sonucu otomobilde yangın çıkarken otomobilde bulunan B.K. ve E.D. olay yerinde hayatını kaybederken M.C. ise ağır yaralandı.

 Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tır vinç yardımı ile kaldırılarak araç altından çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu cenazeler sıkıştığı yerden çıkarılarak adli tıp morguna götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

#ankara
#tır
#kaza
