Karaman'ın Ermenek ilçesinde araçları çamura saplandıktan sonra yardım çağırmaya gittiği öne sürülen Mehmet Ali Göksu'nun (37) ölümüne ilişkin gözaltına alınan arkadaşı Mehmet K. tutuklandı. Olayla ilgili 2 kişi de gözaltına alındı.
Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir rehabilitasyon merkezinde çalışan Mehmet Ali Göksu (37), arkadaşı Mehmet K. ile birlikte pazar günü saat 17.00 sıralarında Gımdan Boğazı mevkisine gezmeye gitti.
DHA
Mehmet K., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak araçlarının çamura saplandığını söyledi. Arkadaşı Göksu'nun yardım çağırmak için yanından ayrıldığını, bir daha da ondan haber alamadığını belirtti.
DHA
İhbar üzerine bölgeye jandarma, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler, Göksu'nu bulmak için arama çalışması başlattı.
DHA
Cansız bedeni Balkusan Barajı'nın su tahliyesi bölümünde bulundu
Arama yapan ekipler, Mehmet Ali Göksu'nun cansız bedenine salı günü Balkusan Barajı'nın su tahliyesi bölümünde ulaştı.
DHA
Başında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kan ve darbe izi olduğu belirlenen Göksu'nun cenazesi, otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
DHA
Kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek
Göksu'dan alınan doku örnekleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kesin ölüm nedeni de otopsi sonucu belirlenecek.
DHA
Mehmet Ali Göksu'nun cenazesi, bugün öğle vakti kılınan namazın ardından ilçe mezarlığına defnedildi.
DHA
Arkadaşı tutuklandı, 2 kişi gözaltına alındı
Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Göksu'nun kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan arkadaşı Mehmet K. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Şüphe üzerine 2 kişi de gözaltına alındı.
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