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Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklama, 10'u ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nca "fuhuş", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ile "uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" suçlarına yönelik sürdürülüyor.

15 Zanlı adliyeye götürüldü

Emniyetteki işlemleri tamamlanan isimler arasında, dün gözaltı süresi uzatılan 14 şüpheli ile sonradan gözaltına alınan 1 zanlı yer aldı.

15 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

3 Tutuklama, 10 adli kontrol talebi

Burada savcılık işlemleri tamamlanan Cansu Taşkın, Saghar Shojaeı ve Muammer Kapucuoğlu tutuklama, 10 zanlı ise adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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Şüphelilerden İlknur Şahin'in gözaltı süresi uzatılırken, Seher Grothe Sevdişan serbest bırakıldı.

Hakimliğe sevk edilen zanlılarla ilgili işlemler devam ediyor.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Kasım'daki açıklamasında, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "fuhuş", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ile "uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" suçlarına yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.

Aynı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Şüphelilerin savunmaları, bilgi sahiplerinin tanık sıfatıyla alınan beyanları, ele geçirilen cep telefonları ve dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemeleri neticesinde hazırlanan raporlar ile gizli tanık anlatımları doğrultusunda, uyuşturucu madde kullanıldığı ya da bulundurulduğu yönünde edinilen şüphe üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiği kamuoyuna duyurulur."

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şu isimler Adli Tıp Kurumunda uyuşturucu testi vermişti: Deniz Sözen, Mehmet Can Karcı, Murat Ceylan, Deniz Çakır Baykal, Pınar Bent, Ceylan Kaya, Işıl Işık Demir, İbrahim İzzet Özilhan, Burhan Karaca, Cem Güler, Erdal Bozkuş, İbrahim Yılmaz, Özcan Deniz, Saghar Shojaeı, İlknur Şahin, Burcu Özberk, Meltem Özkayan, Seher Grothe Sevdişan, Murat Başoğlu, Ufuk Gündoğdu, Onur Yüksel, Cansu Taşkın, Muammer Kapucuoğlu ve Özden Cerrahoğlu.

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Testin ardından emniyete götürülen 24 şüpheli, dün işlemleri tamamlanınca sağlık kontrolünden geçirilmiş ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti.

Ceylan Kaya'nın "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmasına nöbetçi sulh ceza hakimliği karar vermişti.

Öte yandan "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri, şüpheliler Deniz Sözen, Murat Ceylan, Deniz Çakır Baykal, İbrahim Yılmaz, Özcan Deniz, Burcu Özberk, Murat Başoğlu, Ufuk Gündoğdu ve Onur Yüksel hakkında uygulanmıştı.

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Gözaltı süresi uzatılanlar yeniden emniyette

İbrahim İzzet Özilhan, Pınar Bent, Mehmet Can Karcı, Meltem Özkayan, Cansu Taşkın, Özden Cerrahoğlu, Muammer Kapucuoğlu, Seher Grothe Sevdişan, Saghar Shojaeı, Işıl Işık Demir, Burhan Karaca, Erdal Bozkuş, Cem Güler ve İlknur Şahin'in gözaltı süresi uzatılmış, şüpheliler yeniden emniyete götürülmüştü.

Şüpheli Burak Yeter de sürdürülen çalışmalarda gözaltına alınmış, haklarında yakalama kararı bulunan 10 şüpheliyle ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenilmişti.

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