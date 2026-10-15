ABD'de 8 eyaletten OpenAI'a dev dava: 'ChatGPT çocukların güvenliğini tehlikeye atıyor'

NBC News'ün haberine göre, Iowa Eyalet Başsavcısı Brenna Bird; Kansas, Nebraska ve West Virginia başsavcıları ile düzenlediği ortak basın toplantısında dev davayı duyurdu.

Iowa, Kansas, Nebraska, West Virginia, Arkansas, Arizona, Idaho ve Montana olmak üzere toplam 8 eyalet, OpenAI’a karşı yasal süreç başlattı.

Başsavcı Bird, "OpenAI pazara ilk giren olmak istiyordu. Çocuklara zarar verdiklerini ve ebeveynlere yalan söylediklerini bilmelerine rağmen ChatGPT'yi büyük bir hızla piyasaya sürdüler" ifadelerini kullandı.

"İNTİHARA TEŞVİK VE TEHLİKELİ TIBBİ TAVSİYELER" İDDİASI

Başsavcı Bird, ChatGPT'nin kullanıcıları intihara teşvik ettiğini, başkalarına zarar vermelerine yardımcı olduğunu ve tehlikeli tıbbi tavsiyelerde bulunduğunu savundu. Ayrıca OpenAI'ın kontrolden çıkmış yapay zeka ajanlarının diğer şirketlere yasa dışı sızmasını engelleyemediği ileri sürüldü. Kansas Başsavcısı Kris Kobach ise federal denetimlerin yetersizliğine dikkat çekerek eyaletler olarak beklemede kalmayıp doğrudan yargı yoluna başvurduklarını açıkladı.

OPENAI'DAN YANIT: "SEKTÖRE ÖNCÜLÜK EDEN KORUMALAR ENTEGRE EDİLDİ"

Açılan toplu davaya ilişkin yanıt veren OpenAI Sözcüsü Drew Pusateri, şirketin diğer birçok yapay zeka platformunda bulunmayan yaşa özel koruma sistemlerini entegre ettiğini vurguladı. Hiçbir sistemin kusursuz olamayacağını ifade eden Pusateri; ebeveyn denetimleri, kullanım molası hatırlatmaları ve yaşa uygun model korumaları gibi güvenlik önlemlerinin geliştirilmesine aralıksız devam edildiğini söyledi.

EYALETLERLE İŞ BİRLİĞİ VE YENİ GÜVENLİK PROTOKOLLERİ MESAİSİ

Sözcü Pusateri, yalnızca tek bir şirkete değil tüm yapay zeka sektörüne uygulanabilecek pragmatik politikalar geliştirmek adına eyaletlerle iş birliği yapmaya kararlı olduklarını dile getirdi. Şirket; tespit edilen güvenlik açıkları ve risklere karşı araştırma sistemlerindeki korumaların artırıldığını, model faaliyetlerinin daha geniş kapsamlı incelendiğini ve etkilenen kuruluşların bilgilendirildiğini belirtti.

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