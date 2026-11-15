Harşit Çayı’ndaki kirlilik için bilimsel rapor hazırlandı: Fekal kirlilik tespit edildi

Gümüşhane Üniversitesi tarafından Harşit Çayı’nda yaz aylarında yaşanan debi düşüşü, yosunlaşma, kötü koku ve kirlilik sorunlarına ilişkin hazırlanan bilimsel raporda, tüm örnekleme noktalarında fekal kirlilik (insan veya hayvan dışkısının içme suyuna, denizlere, göllere ya da havuzlara karışması durumu) tespit edildi. Raporda, Harşit Çayı’nın yeniden canlı bir akarsu ve rekreasyon alanına dönüştürülmesi için çözüm önerileri sunuldu.