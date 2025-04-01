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AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan: CHP'li belediyeler vaatlerini yerine getirmedi

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan: CHP'li belediyeler vaatlerini yerine getirmedi

11:591/04/2025, Salı
G: 1/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yerel seçimlerden bu yana geçen bir senede CHP'li belediyelerin vaatlerini yerine getirmediğini ve hizmetlerin gerilediğini ifade etti.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinin birinci yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnan, CHP’li belediyelerin vaatlerini yerine getirmediğini ve hizmetlerin gerilediğini söyledi.Seçim döneminde vatandaşa edilen vaatleri hatırlatan İnan şöyle devam etti: “Geçtiğimiz sene yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinin üzerinden bugün itibariyle tam 1 sene geçti. Seçilen CHP’li Belediyeler, seçim zamanı vatandaşa vaat ettiği icraatların hiçbirini yapmadı ve yapmaya başlamadı. Tam tersine önceden yapılan hizmetler de geriledi ve durma noktasına geldi. Şehirlerimizin bırakın 1 adım ileri gitmesini, hizmet noktasında 5 sene geriye gittiğine birlikte şahit olduk. Çöp, çamur, çukur belediyeciliği yerini yolsuzluk, rüşvet ve ranta bıraktı. Yapay gündemlerle boğuşan ve belediyeleri borç batağına sürükleyenler önlerindeki dört seneyi milletimizden kopuk geçirip geçirmeyecekleri kendi inisiyatiflerindedir. Gerçek dışı gündemlerin kazandıracağı zamana aldanabilirler. Yüce Milletimiz geçen bu 1 seneyi çok iyi görüyor.”



#eyyüp kadir inan
#chp
#belediye

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