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AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Özgür Özel'e: Gençleri paravan olarak illegaliteye davet etme

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Özgür Özel'e: Gençleri paravan olarak illegaliteye davet etme

18:2411/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Eyyüp Kadir İnan, CHP'nin gençleri sokağa çağırıp İstanbul'daki usulsüzlükleri örtmeye çalıştığını söyledi.
Eyyüp Kadir İnan, CHP'nin gençleri sokağa çağırıp İstanbul'daki usulsüzlükleri örtmeye çalıştığını söyledi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İstanbul'da yaşanan yolsuzluk ve hırsızlık soruşturması üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gençleri kışkırtarak usulsüzlüklerin üzerini örtmeye çalıştığını belirtti. Tahliye edilen gençlere de değinen İnan, "Yargıya sürekli saldıran CHP, ortaya çıkan hırsızlığı kapatmak uğruna gençlerin hayatlarını karartmayı göze almış olsa da kurmaya çalıştıkları kirli oyun elbette gençlerimizin üzerinde tutmayacaktır" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İstanbul'da yaşanan yolsuzluk ve hırsızlık iddialarına ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gençleri kışkırtarak İstanbul’daki usulsüzlüklerin üzerini örtmeye çalıştığını belirten İnan, tahliye edilen gençlerle ilgili olarak da mesaj verdi.

"Bu kararın yegâne sahibi bağımsız Türk yargımızdır"

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul'daki yolsuzlukların ve hırsızlıkların üstünü örtmek için kullanmaya ve kışkırtmaya çalıştığı gençler hakkında tahliye kararı verilmiştir. Bu kararın yegâne sahibi bağımsız Türk yargımızdır"
diyen Eyyüp Kadir İnan, CHP'nin yıllardır hem yargıya hem de gençliğe düşmanlık beslediğini vurguladı.

"Gençleri paravan olarak illegaliteye davet etme"

İnan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Yargımıza sürekli seviyesizce saldıran ve tarihi boyunca gençlere düşman kesilen CHP, ortaya çıkan hırsızlığı kapatmak uğruna gençlerin hayatlarını karartmayı göze almış olsa da kurmaya çalıştıkları kirli oyun elbette gençlerimizin üzerinde tutmayacaktır."

Gençleri gerçekten önemsediğini iddia eden CHP’nin, gençleri illegaliteye sürüklemekten vazgeçmesi gerektiğini belirten İnan, açıklamasını şu çağrıyla tamamladı:

"CHP gençleri önemsiyor ise, para kulelerini gizlemek için gençleri paravan olarak illegaliteye davet etmeye bir son vermelidir."



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