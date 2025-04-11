"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul'daki yolsuzlukların ve hırsızlıkların üstünü örtmek için kullanmaya ve kışkırtmaya çalıştığı gençler hakkında tahliye kararı verilmiştir. Bu kararın yegâne sahibi bağımsız Türk yargımızdır"