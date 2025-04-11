AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İstanbul'da yaşanan yolsuzluk ve hırsızlık soruşturması üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gençleri kışkırtarak usulsüzlüklerin üzerini örtmeye çalıştığını belirtti. Tahliye edilen gençlere de değinen İnan, "Yargıya sürekli saldıran CHP, ortaya çıkan hırsızlığı kapatmak uğruna gençlerin hayatlarını karartmayı göze almış olsa da kurmaya çalıştıkları kirli oyun elbette gençlerimizin üzerinde tutmayacaktır" dedi.
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İstanbul'da yaşanan yolsuzluk ve hırsızlık iddialarına ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gençleri kışkırtarak İstanbul’daki usulsüzlüklerin üzerini örtmeye çalıştığını belirten İnan, tahliye edilen gençlerle ilgili olarak da mesaj verdi.
"Bu kararın yegâne sahibi bağımsız Türk yargımızdır"
"Gençleri paravan olarak illegaliteye davet etme"
Gençleri gerçekten önemsediğini iddia eden CHP’nin, gençleri illegaliteye sürüklemekten vazgeçmesi gerektiğini belirten İnan, açıklamasını şu çağrıyla tamamladı: