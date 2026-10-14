CHP’de aidat iadesi bilmecesi

CHP ile Yeni Parti arasındaki ayrışmanın ardından, Meclis grubunun banka hesabındaki paranın iadesi üzerinden başlayan tartışma, imzalı belgelerle yeni bir boyut kazandı. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak’ın gündeme taşıdığı iddiaların odağında, Özgür Özel’in imzasını taşıyan 23 Temmuz 2026 tarihli banka talimatı bulunuyor. Talimatta, ekli listedeki milletvekillerinin hesaplarına kişi başına 57 bin lira yatırılması istenirken, 100 kişilik listede CHP’de kalan 31 milletvekilinin de adının bulunması dikkat çekti. Dosyanın devamında milletvekillerinin isimleri ve imza alanları yer alıyor. Listenin toplam karşılığı 5 milyon 700 bin liraya ulaşıyor. Siyasi Partiler Kanunu’nun 64’üncü maddesine dayandırılan yazıda, ekli listedeki milletvekillerinin hesaplarına kişi başına 57 bin lira yatırılması isteniyor. Belgenin ikinci sayfasında yer alan Grup Genel Kurulu kararında ise 1 Nisan 2026’da 138 milletvekilinden yapılan kesintilerin eşit şekilde bölünerek hesaplarına yatırılması hükmü bulunuyor.

YENİ PARTİ: HESAP KAPATILDI

Kaynaklar, AYM’ye itiraz için hazırda bekletilen eski imzaların rıza dışında banka hesabının tasfiyesinde kullanıldığını savunarak evrakta sahtecilik yapıldığı iddiasını gündeme getiriyor.

Yeni Parti kanadı ise CHP grubuna ait banka hesabındaki paranın 138 milletvekiline iade edildiğini, hesabın kapatıldığını ve bu işlemlere ilişkin ibranın milletvekillerine bildirildiğini savunmuştu. Öte yandan isimlerin listede bulunması tek başına imzaların aidat iadesine onay amacıyla atıldığını veya listedeki kişilerin tamamına ödeme yapıldığını kanıtlamıyor.

Gündem

Cemil Tugay’dan Kılıçdaroğlu’na anket tepkisi: “Partide kalsaydım yine eleştirilecek miydim?”

Gündem

Özgür Özel'den vekillerine 'fon iftiralarına devam' talimatı