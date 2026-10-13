17:43, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 18:32, 13/10/2026, Salı
Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'a 'başörtüsü' çağrısı: Bu acının bitmesi lazım
Azerbaycan'da devlet okullarında başörtüsüne yönelik kısıtlamaların yeniden uygulanmaya başlanması tepkilere neden olurken, başörtülü öğrenci ve öğretmenlerin okullarına giremedi. Yaşanan gelişmelerle ilgili partisinin grup toplantısında açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye başörtüsü konusunda çok ağır bir sınavdan geçti. Bizim de burada sorumluluğumuz oldu. Bu sorumluluğu üstlenen bir kişi olarak Azerbaycan'a sesleniyorum: Kadınları özgür bırakın, istediği kıyafetini seçsin" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin ardından geçmişte başörtüsü için "bir metrekarelik bez parçası" ifadesini kullanması da yeniden gündeme geldi.
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