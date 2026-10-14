Karadeniz’e ortak güvenlik kalkanı

Karadeniz’de deniz güvenliğini güçlendirmek amacıyla uluslararası iş birliğinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre Avrupa Birliği (AB), Türkiye, Romanya ve Bulgaristan’ın yer alacağı ortak Deniz Güvenliği Merkezi modeli üzerinde çalışıyor. Yakın zamanda hayata geçirilmesi planlanan merkezle ülkelerin güvenlik birimleri arasında koordinasyon kurulması, deniz trafiğindeki şüpheli hareketlerin erken tespit edilmesi ve olası tehditlere karşı müdahale kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Ukrayna ve Moldova da çalışmalara katkı sunacak.

RADARLAR VE UYDULAR TEK AĞDA

Merkezin temelini, bölge ülkelerinin deniz gözetleme altyapılarının birbirine bağlanması oluşturacak. Kıyı radarları, uydu sistemleri ve diğer izleme araçlarından elde edilen veriler ortak değerlendirmeye alınacak. Böylece şüpheli gemi faaliyetleri ve olağan dışı deniz hareketleri daha kapsamlı biçimde izlenebilecek. Bilgi paylaşımında Avrupa Deniz Emniyeti Ajansı'nın (EMSA) yürüttüğü Ortak Bilgi Paylaşım Ortamı’ndan (CISE) yararlanılması planlanıyor. Farklı ülkelerin güvenlik ve denizcilik kurumlarını elektronik ortamda buluşturan sistem sayesinde bilgilerin ilgili birimlere daha hızlı ulaştırılması amaçlanıyor.

KRİTİK HATLAR KORUNACAK

Ortak güvenlik ağı, gemi hareketlerinin izlenmesinin yanı sıra Karadeniz’deki doğal gaz tesisleri, deniz altı enerji hatları ve haberleşme kablolarının korunmasına da odaklanacak. Olası sabotajlar, insansız araç saldırıları ve kritik altyapıları hedef alabilecek diğer tehditlere karşı ortak değerlendirmeler yapılacak. AB’nin deniz güvenliği stratejisi kapsamında deniz altı sensörleri, insansız hava ve deniz araçları ile uydu gözlem teknolojilerinin kullanılması da öngörülüyor. Böylece deniz yüzeyindeki hareketlerin yanı sıra su altındaki risklerin de izlenmesi hedefleniyor.

MAYIN GÖREV GRUBUYLA EŞ GÜDÜM

Merkezin, Türkiye, Romanya ve Bulgaristan’ın oluşturduğu Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu’yla koordineli çalışması da planlanıyor. Bu sayede bölgeden elde edilen güvenlik bilgilerinin ortak değerlendirilmesi, olası krizlerde ülkelerin birbirini zamanında bilgilendirmesi ve müdahale kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Yeni mekanizmanın, Karadeniz’deki mevcut güvenlik iş birliğini daha bütünleşik bir yapıya taşıması bekleniyor.

Türk donanması mayın tehdidine karşı hazır

Türk Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde düzenlenen Nusret-2026 Fiilî Mayın Harbi Davet Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü gerçekleştirildi. İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli yaklaşma sularında 6-16 Ekim tarihleri arasında icra edilen tatbikata 20 gemi, 5 hava aracı ve insansız sistemler katıldı. Faaliyetleri 26 ülkeden 89 yabancı personel takip etti.

TESPİT EDİLİP İMHA EDİLDİ

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Es-Suud’un da TCG Salihreis’ten izlediği tatbikatta, mayın dökümü, su altı aracıyla mayın tespiti ve dalgıçlarla imha faaliyetleri gerçekleştirildi. İnsansız hava aracıyla sürüklenen bir mayının tespit edilerek etkisiz hâle getirilmesinin ardından deniz ve hava unsurları geçiş töreni yaptı. Tatbikatın ardından konuşan Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türk Deniz Kuvvetleri’nin mayın harbi konusunda dünyadaki en tecrübeli deniz kuvvetlerinden biri olduğunu söyledi. Ukrayna- Rusya Savaşı nedeniyle Karadeniz’e dökülen mayınların tespit edilerek imha edildiğini belirten Tatlıoğlu, kontrolden çıkan insansız deniz araçları ve diğer patlayıcı tehditlere karşı da çalışma yürütüldüğünü kaydetti. Geleceğin mayın harbinin insanlı platformlarla insansız sistemlerin birlikte kullanıldığı bütünleşik bir harekât anlayışı üzerine şekilleneceğini vurgulayan Tatlıoğlu, insansız deniz ve su altı araçlarının tehlikeli bölgelerde personel riskini azaltarak görevlerin daha güvenli ve etkin yürütülmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

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