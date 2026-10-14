Savaş her yerde: Sürekli yeni cepheler açılıyor

Siber saldırılar artık yalnızca dijital dünyayı değil, günlük hayatın her noktasındaki temel ihtiyaçları etkiliyor. Dijital altyapılara bağımlılığın artması şirketlerin bilgi sistemlerinden üretim, depolama ve dağıtım süreçlerine kadar siber tehditleri artırıyor. Avrupa’da yaşanan son olaylar, tek bir saldırının tonlarca gıdanın israfına, ekonomik kayıplara ve tüketicilerin temel ihtiyaçlara erişiminde aksamalara yol açabileceğini gösteriyor.

TONLARCA GIDA ZİYAN OLDU

Avrupa’da süpermarketlerin soğutma sistemlerini ve lojistik altyapılarını hedef alan siber müdahaleler, gıda güvenliği ve tedarik zincirlerinin ne kadar kırılgan olabileceğini ortaya koydu. Fransa’da yüzlerce markette binlerce çeşit ve tonlarca gıdal imha edilirken, Hollanda’da yaşanan BT güvenlik riski ürün dağıtımını felce uğrattı. Fransa’da Intermarché, Carrefour ve Coopérative U gibi büyük perakende zincirlerini etkileyen siber saldırıda, bazı mağazaların soğutma sistemlerindeki sıcaklıklar uzaktan değiştirilerek 50 dereceye çıkarıldı.

FRANSA'DA 150 MAĞAZA AYNI ANDA ETKİLENDİ

Intermarché’nin bağlı olduğu Les Mousquetaires grubu yaklaşık 150 mağazasının etkilendiğini açıklarken, Carrefour da 80 mağazasında sorun yaşandığını bildirdi. Gıda güvenliği riskini önlemek amacıyla etkilenen ürünler imha edilirken, ülke genelindeki kayıpların birkaç milyon avroya ulaşabileceği tahmin ediliyor. Tonlarca gıdanın imha eidlmesi de Avrupa'daki şok etkisini katladı. Paris Savcılığı saldırıyla ilgili soruşturma başlatırken, Fransa Ulusal Siber Güvenlik Ajansı (ANSSI) da incelemeye dahil oldu. Alsace bölgesindeki iki markette toplam 270 bin avroluk kayıp yaşandığı belirtilirken, olayın arkasındaki kişi veya gruplara ilişkin kesinleşmiş bir açıklama yapılmadı. Yetkililer, saldırının başka ülkelerdeki şirketleri etkileyip etkilemediğini de araştırıyor.

KÜRESEL SALDIRILARDA SON 1 YILDA REKOR ARTIŞ

Dünya genelinde siber saldırılar 2025’te rekor seviyelere ulaşırken, tehditler 2026’nın ilk sekiz ayında da artış eğilimini sürdürdü. NCC Group verilerine göre, fidye yazılımı saldırıları 2025’te bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 artarak 7 bin 874’e yükseldi. Review of 2025 Check Point’in raporu ise kuruluşların 2025 boyunca haftada ortalama 1.968 siber saldırıyla karşılaştığını ortaya koydu. Check Point Software 2026’nın Ağustos ayında dünya genelinde 1.073 fidye yazılımı saldırısı kaydedilirken, bu rakam yılın aylık bazdaki en yüksek seviyesine işaret etti. NCC Group Uzman raporları, yapay zekâ destekli saldırılar ve fidye yazılımlarının şirketlerin yanı sıra kamu hizmetleri, üretim ve tedarik zincirleri açısından da önemli bir risk oluşturduğuna dikkat çekiyor.

LOJİSTİKTE BÜYÜK SORUN

Hollanda’da ise ülkenin en büyük süpermarket zinciri Albert Heijn’in bazı dağıtım merkezlerinde yaşanan BT (bilgi-işlem) güvenlik sorunu, lojistik faaliyetleri ve online siparişleri aksattı. Şirket, altyapısını korumak amacıyla bazı sistemlerini devre dışı bırakırken Etos ve Gall & Gall markalarının dijital hizmetleri de kesintiden etkilendi. Fiziksel mağazalar açık kalmaya devam etse de şirket yönetimi, kesintinin uzaması halinde ürün eksikliklerinin artabileceği uyarısında bulundu.

Karadeniz’de Bulgaristan kıyıları açıklarında iki gemi insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alınırken gemilerden biri battı. Hürmüz Boğazı’nda ise tanker ve ticaret gemilerine yönelik saldırı ihbarları art arda geldi. Saldırılarda mürettebatın kurtarılması için operasyonlar yürütülürken, olayların arkasındaki faillerin belirlenmesine yönelik incelemeler sürüyor. Bulgaristan kıyılarında bir hafta arayla ikinci kez gemilere saldırı düzenlendi. Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev’in açıklamasına göre, Ukraynalı bir şirkete ait Malta bayraklı Chelsea 3 isimli gemi, önceki gün yerel saatle 01.30 sıralarında üç İHA ile hedef alındı. Gemideki mürettebatın tamamı kurtarılırken, beş kişinin yaralandığı bildirildi. Bölgedeki ikinci gemi ise Dobriç kentine bağlı Krapets köyünün yaklaşık 17 deniz mili doğusunda saldırıya uğrayarak battı. Radev, bu gemideki mürettebattan bir kişinin kurtarıldığını açıkladı. Diğer mürettebat üyelerinin durumuna ilişkin ise henüz kesin bilgi paylaşılmadı. Uluslararası ticaretin yüzde 90'ı su yolları üzerinden yapılıyor.

RUSYA’YA DİPLOMATİK TEPKİ

Saldırıları sert sözlerle eleştiren Radev, Bulgaristan karasularının hemen yakınında yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu belirterek NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşeceğini söyledi. Saldırıların arkasında kimin bulunduğuna ilişkin kesin kanıt olmadığını vurgulayan Radev, olayların Rusya Federasyonu’nun çıkarına olduğunu ifade etti. Gelişmelerin ardından Rusya’nın Sofya Büyükelçisi de görüşmeye çağrıldı.

ÜST ÜSTE TANKER ALARMI

Karadeniz’deki gelişmelerin yanı sıra, küresel deniz ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nda da gemilere yönelik saldırı ihbarları gündeme geldi. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), bölgede dört tankerin daha kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğuna ilişkin bildirimler aldığını duyurdu. UKMTO açıklamasında, bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı’ndan çıkış yönünde seyrettiği sırada kimliği belirsiz bir mühimmatın hedefi olduğu belirtildi. Önceki gün de bir petrol tankeri, bir ham petrol tankeri ve bir konteyner gemisinin bölgede benzer şekilde isabet aldığı bildirildi. Yetkililerin olaylara ilişkin soruşturması sürüyor. Daha önce yapılan açıklamalarda da Hürmüz Boğazı’nda bir tankerin saldırıya uğradığı, gemideki mürettebatın güvende olduğu aktarılmıştı.

MÜRETTEBAT İÇİN TAHLİYE OPERASYONU

Bölgedeki olaylar kapsamında Umman Sultanlığı Deniz Güvenlik Merkezi, Güney Batine ilinin yaklaşık 44 deniz mili açığında makine dairesinde yangın çıkan JOHN K isimli ticaret gemisinden bir yaralının tahliye edildiğini açıkladı. Umman Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterle gerçekleştirilen operasyonda yaralı mürettebat hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan üçüncü bir süper tankerin sabah saatlerinde hedef alındığını duyurdu. Kurum, bir gün önce de boğazdan geçmeye çalışan başka bir süper tankerin deniz mayınına çarptığını ve patlama nedeniyle makine dairesinde hasar meydana geldiğini açıklamıştı.

NATO VE AB'DEN TEPKİ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Bulgaristan'ın Karadeniz açıklarında ticari gemilere yönelik son insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından, İttifakın Karadeniz'deki müttefikleriyle yakın iş birliğini sürdürmeye devam edeceğini bildirdi. Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'le son saldırıları görüştüğünü aktaran Rutte, "NATO, Karadeniz'deki müttefikleriyle yakın iş birliğini sürdürecek" mesajını verdi. Rutte, NATO'nun doğu kanadındaki askeri varlığını güçlendirdiğini anımsatarak, "Güvenlik ortamını izlemeyi ve gerektiğinde caydırıcılık ve savunma duruşumuzu buna göre ayarlamayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, "Karadeniz, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın tırmanış gösterdiği bir başka cephe haline geldi. Bu kabul edilemez. Bu saldırılar mürettebatın hayatını ciddi tehlikeye atıyor ve Karadeniz'deki güvenliği tehdit ediyor" değerlendirmesine yer verdi.

Arap ülkelerinden Suud'a uçuşlar durdu

Bazı Arap ülkelerinin hava yolu şirketleri, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıların ardından bölgeye uçuşlarını durdurdu veya iptal etti. Yemen'deki İran destekli Husilerin hedef aldığı Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı, 17 Ekim'e kadar operasyonlarını durdurdu. Bahreyn'in hava yolu şirketi Gulf Air, dün yaptığı açıklamada, 12-17 Ekim tarihlerindeki Riyad seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu. Qatar Airways de aynı gün, mevcut gelişmeler nedeniyle Riyad ve Dammam uçuşlarının geçici olarak askıya alındığını açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) hava yolu şirketi Etihad Airways, Abu Dabi ile Riyad arasındaki tüm uçuşların 19 Ekim Pazartesi gününe kadar iptal edildiğini bildirdi. Şirket ayrıca salı ve çarşamba günleri yapılması planlanan tüm Abu Dabi- Dammam seferleri ile perşembe gününe kadar Abu Dabi-Cidde hattındaki bazı uçuşları iptal etti. Kuwait Airways, 10-11 Ekim'de yaptığı açıklamalarda, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın geçici olarak kapatılması nedeniyle Riyad uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu. Mısır hava yolu şirketi EgyptAir de 10 Ekim'de, mevcut koşullar nedeniyle Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda faaliyetlerin geçici olarak durdurulmasını gerekçe göstererek Kahire ve İskenderiye'den Riyad'a uçuşlarını havalimanı yeniden hizmete açılana kadar askıya aldığını açıkladı.

RİYAD'A SALDIRILAR SÜRÜYOR

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesi, dün, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'ndaki faaliyetlerin durdurulması kararının ikinci bir duyuruya kadar uzatıldığını açıkladı. Öte yandan Yemen'de meşru hükümete destek veren Arap koalisyonu, Riyad'ın kuzeyinde tespit edilen 3 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu. Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, başkent Riyad'ın kuzeyinde tespit edilen 3 İHA'nın düşürülerek imha edildiğini belirtti. Riyad'a saldırılar akşam saatlerinde de sürdü. Kentte erken uyarı sisteminin devreye girmesinin ardından üç ayrı patlama sesi duyuldu. Yemen İnsan Hakları Bakanlığı Taiz Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Husilerin 11 Ekim'de Taiz kırsalındaki yoğun nüfuslu köylere düzenlediği saldırılarda biri kız çocuğu 6 sivilin öldüğü, başka sivillerin de yaralandığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca Taiz kentinde son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 5’i kadın, 6’sı çocuk 17 sivilin yaralandığı, 7 evin zarar gördüğü kaydedildi.

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