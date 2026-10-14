İmamoğlu için hesap verme günü

Silivri’de görülen “İmamoğlu Suç Örgütü” davasında savunma sırası, görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na geldi. “Suç örgütü lideri” olmakla suçlanan İmamoğlu, bugün savunmasını yapacak. Ekrem İmamoğlu’na çarşamba (bugün), perşembe, cuma ve cumartesi olmak üzere 4 gün süre tanınacak. Duruşma cuma ve cumartesi günleri de devam edecek. Tutukluluk incelemesi de cumartesi günü yapılacak.

143 EYLEMDEN SORUMLU TUTULUYOR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp 23 Mart 2025’te tutuklanan İmamoğlu, iddianamede örgüt yöneticisi olmakla suçlanıyor. “Rüşvet”, “ihaleye fesat”, “dolandırıcılık”, “aklama”, “irtikap”, “delil karartma” ve “kamu malına zarar verme” de İmamoğlu’na yöneltilen diğer suçlamalar. İmamoğlu, iddianamede yer alan 143 eylemden sorumlu tutuluyor. Duruşmalarda daha önce sık sık mahkeme heyetini ve savcıları hedef alan İmamoğlu, “İddianamenin tek bir sayfasını bile okumadığını ve okumayacağını” söylemişti. Okumadığını belirttiği iddianame için “tam bir çöp” ifadesini kullanan İmamoğlu, suçlamalara karşı savunma yapmayacağını beyan etmişti.

Duruşmalarda yaptığı bu açıklamalardan hareketle İmamoğlu’nun bugün başlayacak savunmasında iddialara cevap vermek yerine siyasi mesajlar vermesi bekleniyor. Çapraz sorgusu sırasında İmamoğlu ile etkin pişmanlıktan yararlanan şüpheliler arasında gerilim yaşanabileceği belirtiliyor. İmamoğlu’nun savunmasına Yeni Parti yönetiminin yanı sıra yerli ve yabancı basın mensuplarının da ilgi göstermesi bekleniyor.

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