TBMM'de sürpriz görüşme

Kılıçdaroğlu'nun kayyum atanan Halk TV'nin sahibi hakkında söyledikleri yeniden gündem oldu

Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dikkat çeken mali bulgular açıklandı. Başsavcılık, İzmir Büyükşehir Belediyesi üzerinden gerçekleştirilen ihalelerde 14 milyon 464 bin liralık kayıt dışı rüşvet ödemesi yapıldığını ve Mahiroğlu ile bağlantılı şirketlerde 30,3 milyar liralık işlem hacmi tespit edildiğini bildirdi. Soruşturma kapsamında aralarında Halk TV’nin de bulunduğu şirketlere TMSF kayyum olarak atanırken, 17 şüpheliden 11’i gözaltına alındı. Soruşturmanın gündeme gelmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dört gün önce katıldığı yayında Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi. Kılıçdaroğlu, söz konusu yayında, “Halk TV var, biliyorsunuz. Sahibi neden yurt dışında? Sahibi yabancı ülkede olup da kendi ülkesinde yayın yapan dünyada başka kim var? Halk TV günün 24 saati yalan haber yapıyor” ifadelerini kullanmıştı.