TBMM'de sürpriz görüşme
, ÇarşambaG: Güncelleme: 05:36, 14/10/2026, Çarşamba04:00, 14/10/2026
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
Bahçeli ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de bir araya gelerek sohbet etti. Görüşmenin Meclis koridorundaki tesadüfi karşılaşmanın ardından gerçekleştiği bildirildi. Kaynaklar, Kılıçdaroğlu’nun Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Bahçeli’ye teşekkür ettiğini belirtti. Bahçeli, dün ayrıca MHP Genel Merkezi'nde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu kabul etti.
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Başlıklar :Devlet BahçeliKemal KılıçdaroğluTBMM